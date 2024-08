Consell y Gobierno aún no han abierto la negociación del tren Gandia-Dénia

El Ministerio de Transportes y el Consell de la Generalitat no han iniciado la negociación que se anunció para tratar de llegar a un acuerdo sobre dos proyectos que podrían convertirse en uno solo. Se trata del Tren de la Costa, la prolongación de la línea de Cercanías desde Gandia a Dénia y a Alicante, que le corresponde al Gobierno de España, y del tranvía Gandia-Oliva-Dénia, que impulsa la Conselleria de Infraestructuras.

La pasada primavera tanto responsables ministeriales como de la Generalitat llegaron a la conclusión de que lo ideal sería fundir esas dos actuaciones y construir una única plataforma ferroviaria. Un «tren-tram» como alternativa, en boca del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En sendas visitas a Gandia, por separado, tanto el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, como la entonces consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, abogaron por esa negociación que, a la vista está, no solo no se ha iniciado, sino que lo único que se ha escuchado durante el verano son reproches del Consell al ministerio por, según señala, su negativa a seguir impulsando el proyecto del Tren de la Costa.

En una entrevista de esta misma semana el nuevo conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha señalado, al ser preguntado por las conversaciones para reclamar al Gobierno que desarrolle el Tren de la Costa, que ve ese proyecto «más lejos todavía», y al referirse al tranvía Gandia-Dénia se limitó a recordar que se ha iniciado la tramitación de la licitación del estudio informativo, con un plazo de 12 meses y un coste de 135.000 euros. Martínez Mus añade que esta es una actuación «imprescindible» que «igual no tendríamos que hacer nosotros, que tendría que hacer otro, pero lo que no vamos a hacer es abandonarlo porque el Gobierno de España lo deje estar», y concluye que con la licitación de su estudio informativo «vamos cumpliendo pasos en idea de no perder ritmo».

En esa situación que refleja la ausencia de diálogo entre Consell de la Generalitat y Gobierno de España, algo que retrasa aún más la adopción del proyecto definitivo y el inicio de los trámites para poderlo ejecutar, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, anunció ayer que ha solicitado una reunión con el conseller Martínez Mus.

Desde principios de este año Prieto ha liderado una serie de entrevistas con los alcaldes de la Safor y la Marina Alta con el fin de presionar y colaborar en la tramitación del Tren de la Costa, del tranvía o del tren-tram, según salga de la negociación que aún no se ha iniciado.