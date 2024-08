La UE Tavernes gana en la Font d'en Carròs el amistoso de pretemporada

La UE Tavermes, de la Lliga À Punt Comunitat, venció por 0-1 al CE la Font d'en Carròs, de Primera FFCV, en el partido de pretemporada disputado este martes en el Polideportivo La Plana. El único tanto del encuentro fue obra de Héctor en el minuto 60, de tiro impresionante con rosca desde fuera del área.

La primera mitad fue bastante competida con un Tavernes que comenzó impreciso en la salida del balón ante un conjunto local que causó una buena impresión con algunos jugadores de nivel. Poco a poco el juego se niveló con dominio alterno, viéndose jugadas de ataque por parte de ambos equipos, aunque los porteros tuvieron poco trabajo.

La segunda parte fue más movida, sobre todo en la parte ofensiva con un Tavernes más incisivo. Nacho, Vicent y Nico también intentaron poner en apuros al buen meta local antes del golazo de Héctor.

El Tavernes tuvo ocasiones para haber aumentado el marcador, pero los locales que no bajaron la guardia y en las postrimerias del partido pudieron empatar de no ser por las intervenciones del portero Arnau, ex juvenil.

Un Tavernes que el próximo sábado jugará en casa a las siete jugará su último bolo ante un equipazo como el Manises CF reforzado, último ganador de La Copa Nostra.