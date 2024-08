La vivienda en Gandia sube un 36% en tres años frente a la parálisis de obra nueva

Entre el mes de julio de 2021 y el de este 2024, con tres años de por medio, el precio medio de la vivienda en Gandia se ha incrementado de 1.090 euros el metro cuadrado a 1.490, lo que supone un 36%, a un ritmo del 12% anual.

Es el último dato ofrecido por un portal inmobiliario que analiza periódicamente la evolución del valor de la vivienda en los principales municipios costeros de España, pero viene a coincidir con otras empresas y organismos oficiales que, periódicamente, arrojan datos que, una y otra vez, se traducen en un castigo a la ciudadanía de recursos bajos o medios que buscan un lugar donde vivir.

Si se tiene en cuenta el global del mercado inmobiliario de la capital de la Safor, en 2021 el precio medio de la vivienda era de casi cien mil euros, una cantidad que ahora ya supera los 134.000.

Una de las causas de este ritmo de ascenso, muy superior al de otros municipios de la Safor y del resto de la Comunitat Valenciana, se explica por el auge del turismo, que sigue batiendo récords de afluencia, y del floreciente mercado del alquiler.

Así, entre las poblaciones más caras de la costa española para comprar viviendas se encuentra Calp, en la Marina Alta, con una media de 3.548 euros el metro cuaderado, seguida de Benidorm, la capital de la Marina Baixa y emblema del turismo de sol y playa, con viviendas a 3.192 euros el metro cuadrado de media. En ambos casos también aquí el fenomenal incremento está impulsado por personas y empresas que quieren invertir para alquilar.

Esta situación coincide con otro dato que contribuye a empeorar el acceso a la vivienda a las personas y familias que no buscan un lugar donde pasar sus vacaciones sino para vivir y, en su caso, crear una familia. En Gandia y en muchas otras ciudades hace años que se registra una ralentización, cuando no parálisis, de las promociones de obra nueva. En definitiva, se construye poco o nada y eso no se debe a falta de suelo disponible. No hay más que mirar en todas direcciones para apreciar que existen solares de todas las dimensiones deseables que están abandonados sin que salgan promotores interesados en arriesgar en la inversión.

Un problema en la agenda

Ni siquiera el ofrecimiento de suelo público a cambio de alguna compensación ha animado a los inversores o promotores a construir. El propio Ayuntamiento de Gandia estuvo entre los primeros en ofrecer solares municipales edificables, pero hasta el momento no se ha podido concretar ningún proyecto.

Lo que durante los años de boom inmobiliario eran mares de grúas construyendo grandes edificios ahora son solares abandonados que esperan alguien interesado en construir. En medio de esta crisis de acceso a la vivienda ni siquiera se ha detectado un interés por la rehabilitación de inmuebles antiguos cerrados o de fincas, muchas de ellas de la Sareb, que en numerosos municipios quedaron a medio hacer durante los años de la burbuja inmobiliaria y que hoy son víctimas de abandono, robos o de ocupaciones ilegales.

El imparable ascenso del precio de la vivienda, la escasísima promoción de edificios nuevos y las dificultades de acceso a ese bien por parte de muchos jóvenes y familias no son problemas locales, sino de ámbito europeo, y pese a estar en la agenda de todas las instituciones, la verdad es que no se aprecia una salida a corto plazo.

Alquiler de habitaciones con servicios comunes a 300 euros al mes

Hasta no hace mucho resultaba difícil encontrar en Gandia pisos en los que se alquilaban habitaciones sueltas a no ser que dispusieran de aseo y cocina en la misma pieza. La excepción eran estudiantes procedentes lugares lejanos que, generalmente, pagaban entre todos un mismo piso, como ha sido siempre habitual.

Pero ahora la capital de la Safor, siguiendo la «moda» que también se ha visto en otras ciudades, ha entrado en la relación de municipios donde comienzan a alquilarse habitaciones para vivir, incluso con más de una persona por pieza y teniendo que compartir servicios y espacios comunes, como cocina, baño o sala de estar.

En locutorios y locales de envío de dinero al extranjero, así como en las redes sociales, cada vez son más frecuentes los anuncios de este tipo: «Se alquilan dos habitaciones amobladas individuales, cada una con su cerradura, en un piso con ambiente tranquilo y ordenado. El precio por habitación es 300 euros con servicios de agua y luz incluidos. Es un segundo piso sin ascensor». En este caso el anunciante indica que el inmueble se encuentra en la zona de la plaza d’Espanya, lejos, por lo tanto, de la zona universitaria de la playa.

En el caso de que consiga el objetivo, un piso de este tipo con tres habitaciones permitiría al propietario obtener nada menos que 900 euros al mes, y serían 1.200 si son cuatro las habitaciones disponibles. Es una alternativa más rentable para el dueño, a pesar de que los inquilinos no puedan vivir en un ambiente de privacidad. «Eso hace tiempo que está pasando, incluso con inmuebles precarios, y los inquilinos son mayoritariamente inmigrantes», señala a este periódico una persona que ya ha probado esa experiencia.

Los pisos compartidos entre personas que no se conocen previamente también se han extendido en València como alternativa a los pisos enteros, cuyo precio se ha puesto por las nubes, lo que ha llevado a no pocos estudiantes y trabajadores a optar por ir y regresar cada día, en coche o en tren.

