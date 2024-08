Potries i la Font d'en Carròs obrin la preinscripción d'un taller d'escriptura

Les biblioteques municipals de Potries i la Font d'en Carròs enceten el 13 de setembre un taller d'escriptura creativa i compartit amb Anna Moner.

Constarà de 8 sessions que es faran de forma alternativa, cada 3-5 setmanes, en les dues biblioteques, començant el 13 de setembre a la biblioteca de la Font d'en Carròs.

Les places són limitades, amb un preu de matrícula de 20 € per persona. El taller va dirigit a persones joves i adultes que tinguen més de 16 anys.

Per reservar plaça cal omplir un formulari a partir de l'1 de setembre podràs formalitzar la teva inscripció a les biblioteques.

El taller d'escriptura és per aquelles persones amb inquietud pel procés de creació a través de la paraula, que vulguen iniciar-se en l’escriptura creativa i desitgen conèixer tant els mecanismes que permeten desenvolupar la imaginació com les tècniques narratives.

Els objectius són descobrir el plaer de l’escriptura com a eina d’expressió i comunicació, conèixer i valorar els punts de vista propis, obtenir les claus per traslladar les idees a una narració i per trobar un estil personal o eliminar la por al full en blanc.