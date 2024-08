Quadern d’estiu

A poc a poc, les taques negres de les fogueres nocturnes de Sant Joan han desaparegut i la platja torna a ser neta, daurada pel sol ixent. En un racó oblidat, una quasi invisible taca obscura recorda algun foc, quasi esborrat. Potser els infants, iniciats pels pares, han encés unes flames breus, com un signe d’haver entrat en un altre moment de la vida acabada d’estrenar. Els rituals d’altre temps tornen a omplir els ulls d’admiració, de sorpresa. Siga per l’Inconscient col·lectiu d’un tal Jung o que cada nouvingut al món, encara que siga fugaçment, ha de passar, si vol ser plenament humà, per totes aquelles etapes que estudiarà als llibres de text, sobretot d’història, i que no és altra cosa que l’experiència d’aprendre a ser hòmens i dones sense cap planificació, perquè això de ser lliures és propi de la condició humana, encara que molts no s’ho creguen ni practiquen.

Enguany, a la muntanyeta de Santa Anna, els lledoners no han mogut. En altres temps els seus pinyols, convertits en projectils gràcies a un canut de canya, podien arribar al cap del company d’escola més allunyat a la classe. Podien fer mal físic, evidentment, i ser una pràctica bàrbara com asseguraven els mestres i també els receptors de l’impacte. Ara s’hi consideraria un quasi delicte contra la integritat física del company. Ara, més subtilment i amb més voluntat de ferir moralment, les xarxes ja tiren els pinyolets anònims que deixen ferides psicològiques de no fàcil curació. Com no hi ha bony ni sang, és més fàcil no donar-li la importància que realment té i deixar-ho córrer, com un efecte col·lateral de la sagrada xarxa.

Una recepta perfecta: el mar i un llibre de poesia. I trobar a les seues pàgines un «solc ample de petjades en l’arena», llaurat per Isabel Canet, que continuarà en un altre vers, després d’un punt i a part més tallant que una navalla, preguntant-nos potser innocentment «on van tots els meus passos sense mi?» La pregunta invita, per un moment, a no seguir amb la lectura de la resta del poema i obrir tot un parèntesi de somieig per si alguna veu interior s’anima a contestar-li i ens evita el que hi comencem a intuir, és a dir, que la continuació serà més tallant que la mort. O, potser pensarà algú, que els castells vora mar, amb les seues palmeres multicolors, no són un miratge efímer sinó el preludi d’alguna realitat consistent.

Les relacions entre paraules, el llaç que porta d’una memòria a una altra, fa unir realitats ben distintes per gràcia de la igualtat fònica. La Gaza de la guerra, de la tragèdia d’ara, s’ha nugat amb una fictícia Gaza d’un títol de la novel·la ‘Cec a Gaza’, d’Aldous Huxley, l’autor d’Un món feliç’, publicades en 1936. El personatge central, que va perdre la vista en la Gran Guerra, ha d’intentar entendre una realitat impossible de vore, una realitat de guerra i poder que portaria a la II Guerra Mundial. La ceguesa actual continua sense entendre el sentit més evident de la vida humana que no és altre que desitjar viure en pau i, si és possible, amb una modesta dosi de felicitat.

El passejant acostuma, de bon matí, a recórrer la platja de l’Auir, mentre deixa arrere carrers i places urbans, ara amb la bona companyia del silenci i el compàs de la remor del mar, mentre va creixent tímidament la claror del dia. L’observador no sap què admirar més si l’eterna lluita entre el mar i la terra o l’hàbil resistència de les primeres dunes mòbils, com d’avantguarda, que van fent possible que les més potents i estables acaben fixant tota una comunitat de vida vegetal i animal, com un senyal inequívoc que ja no cediran mai més davant de les escomeses de la mar i el vent. La naturalesa, en la seua essencialitat, invita a la calma, a interrompre el passeig i assaborir, en un breu instant, la sensació de sentir-se part d’una més gran realitat, d’una més gran harmonia. El camí, però, haurà de continuar i també haurà de retornar al tràfec de la vida quotidiana.

Els mesos d’estiu, amb el primerenc juny, dedicat a la deessa Juno, l’esposa de Júpiter, ha continuat amb els dels poderosos Juli Cèsar i Octavi August, que abans eren els mesos cinqué i sisé. L’agost deixarà pas al setembre, el mes que fa set, segons el calendari romà antic de deu mesos, com una constatació del desordre dels temps o de les contradiccions de qualsevol vida humana. Un desordre potser millor que aquell calendari racionalista i revolucionari de 1789 que, al cap i a la fi, també era localista respecte del clima i del cicle de les collites, amb aquells insípids juny, el mes dels prats, o el juliol calorós, segons el termòmetre, i el de la collita, el dels fruits, a cavall entre agost i setembre, amb la missió de ser el darrer mes de l’any, mentre el següent, l’híbrid entre setembre i octubre, per ser el temps de la verema, encetava l’any nou, sense dolços ni cava, és a dir, sense cap invitació a l’alegria de viure.