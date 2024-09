Ester Frasquet acepta ser la Fallera Mayor de Oliva

Con un fuerte “Sí, acepto ser la Fallera Mayor de Oliva del año 2025”, Ester Frasquet Villamayor respondía a la pregunta que le hizo la alcaldesa Yolanda Pastor en su demanà en el Hort de la Bosca ante todo el colectivo fallero el pasado sábado. La primera autoridad local dijo que "tengo el honor en nombre de todas las fallas de Oliva y del pueblo de Oliva de hacerte la pregunta: Ester Frasquet Villamayor ¿aceptas ser nuestra Fallera Mayor de Oliva para el año 2025?”. En primera línea estuvieron sus padres Toni Frasquet y Esperanza Villamayor, el edil de fiestas Álvaro Sánchez y la presidenta de la Federació de Falles Ramona Pérez.

La Fallera Mayor 2025 dijo en sus primeras palabras que era todo un honor dirigirse al colectivo. "Me hace mucha ilusión ostentar el cargo, pero sin olvidar la gran responsabilidad que es representar a todas y cada una de las siete comisiones de Oliva, mi pueblo, al que tanto estimo. Hablar de Oliva es hacerlo de tradiciones, cultura y fiesta. Y si hay algo que lo representa todo es la fiesta de las fallas. La amistad me llevó a la Falla Institut hace más de diez años. Nunca antes había pensado en vestirme de fallera. Pero poder vivir las fallas desde dentro hizo nacer en mí ese sentimiento fallero que tenemos todos los aquí reunidos despertando en mí la ilusión en vestirme de fallera”.

Frasquet recordó que diez años después de su paso por la corte de honor de la fallera mayor, Verónica Molina, “el sueño se cumple" y asume este cargo en compañía de cuatro grandes mujeres, Rosa Castelló, Claudia Úbeda, Majo Martínez y Ángela Pellicer”. “Este es nuestro año y espero que lo vivamos con hermandad y unión. Y trabajemos todos juntos de la mano de nuestra Federació de Falles para poder llevar el nombre de las fallas de Oliva a lo más alto”.

Ester Frasquet, durante su parlamento. / Levante-EMV

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, recordó que Ester "ha demostrado a lo largo de los años su estima y dedicación por las fallas y por nuestra ciudad. Tu compromiso, tu entusiasmo y tu espíritu fallero han sido una inspiración para todos nosotros, desde que entraste a formar parte del mundo fallero de la mano de tus amigas de la Falla Institut. Has demostrado que eres una gran fallera y representante de la fiesta. Has formado parte de la Corte de Honor y has sido Reina del Casal y Fallera Mayor de tu comisión. Ahora das un paso adelante para ocupar el cargo más alto de nuestras fallas. Tienes a tu lado lo más grande, tu familia que te acompañará en todos los actos y celebraciones de este año. Y como no a nuestro Pablo, tu hijo. Ellos también son incondicionales para la fiesta. Han sido compañeros tuyos en todas las fiestas o tradiciones, sean fallas, las Fiestas del Rebollet o de la Semana Santa. Era inevitable que llegara este día porque Ester llevas en la sangre el sentimiento fallero. Estamos seguros que con tu liderazgo y pasión este será un año excepcional para nuestras fallas”.

Ramona Pérez, presidenta de la Federació de Falles d’Oliva, agradeció a los miembros del ejecutivo fallero tras asegurar que “no es un cargo fácil. Estamos exponiéndonos a críticas y mucha tensión para que todo salga bien. No trabajamos para una comisión u otra. Trabajamos para todas las fallas y lo hacemos siempre teniendo como objetivo mejorar nuestra fiesta. A veces de forma más acertada y otras no tanto, pero siempre aprendiendo de los errores y del firme propósito que las fallas de Oliva tengan el reconocimiento que merecen”.

A Ester Frasquet le recordó "este año te llevará a cumplir un sueño. Has comenzado un viaje que te llevará a vivir las fallas de otra manera. Te abrirán las puertas todos los casales de las fallas de Oliva. Este año eres fallera de todas las comisiones al ser la máxima representante de la fiesta y llevarás la banda y la joya con dignidad, saber estar y orgullo de ser fallera y de Oliva”. Le recordó que esta experiencia “sólo pasa una vez en la vida” y que viva intensamente todos los actos.