«Encondonar» la terra. Homenatge a don Federico Medina

Els confesse que jo estava mirant per la finestra aquell dia de primavera de fa 35 anys, quan l’il·lustre professor don Federico Medina, en la seua classe de Fitotècnia, exclamà: “... están encondonando la tierraa...!!”. Davant la remor dels/-les companys-es, la meua atenció va retornar a la realitat just a temps de capturar aquella frase, per guardar-me-la i recordar-la hui.

El bo de don Federico es referia així a la tendència d’aleshores de plastificar-ho tot (i també a enverinar-ho tot), en el marc aquella agricultura intensiva lineal, química i contaminant que aleshores estava en ple auge. Túnels, hivernacles, espatlleres i planters que fins mitjan segle XX es construïen de materials orgànics, aleshores estaven omplint la terra de plàstic i farcint-ne el subsol, dins d’una tendència aclaparadora i indiscutible. Un exemple d’allò que hui anomenem un pensament únic.

Algú havia de dir-ho, i don Federico va ser la primera persona que ens va fer pensar que potser no tot era tan perfecte en aquella agricultura valenciana de regadiu emergent. Com a rerefons transversal, també ens ensenyava que cal ser sempre crític i estar ben informat, que les coses no són blanques o negres, sinó que en la realitat hi ha molts matisos i cal mirar més enllà. Ser transgressor contra els pensaments únics sempre té un preu i don Federico ho assumia. Per això molts dels seus alumnes sempre el recordarem.

Lamentablement, aquell mes de juny, l’il·lustre professor va caure fulminat per un infart a les escales de l’Escola. I també lamentablement, pocs anys després, l’agricultura química basada en plàstic va mostrar els problemes que causava i al final ha fet fallida, incapaç de ser la solució màgica que s’hi prometia per a viabilitzar l’agricultura valenciana de regadiu, sinó tot el contrari: resulta que realment era un pretext per a vendre plàstic i productes químics, i així linealitzar el procés productiu traient-lo de la sobirania autosuficient del cultivador, com jo ja he dit altres vegades en aquest periòdic.

Però ara jo no voldria parlar d’agricultura, sinó «d’encondonaments» en general. I per suposat, voldria homenatjar don Federico Medina, perquè resulta que dins d’eixes idees «brillants» que periòdicament s’accepten a aquest País com a pensaments únics, l’última tendència és «l’encondonament», la plastificació, dels barrancs.

Quina gràcia, quina sorpresa! Va i s’alinien miraculosament els planetes i ves per on que els «interessos de les parts interessades» es posen d’acord: el greenwashing de l’economia linial i el rewilding de l’ecocentrisme es donen la mà tendrament en una convergència màgica, però ja fatigant per a alguns, per repetida. Uns vendran plàstic i els altres recolliran les molletes d’aquest negoci. Això, sí: després de dir que ens han salvat.

Ja estem al cas. Resulta que ara el pretext és d’acabar amb les canyes. Carai! Així de sobte, algú s’ha adonat que la canya (que, per a qui no ho sàpiga, porta al nostre territori, massivament, des del segle XVI) és un problema de primera magnitud i cal eliminar-la immediatament. Ara i ací, amb urgència, «encondonant» la terra, si escau. Davant d’això, no valen els pensaments discordants, per què el circuit és únic i (de nou) tot ha d’estar lligat i ben lligat.

Heus ací que els ecologistes majors del regne (no uns qualsevol, sinó els genuïns, autèntics i homologats) no sols donen la seua benedicció a aquesta tàctica, sinó que la promouen on tenen possibilitat, en «restauracions» de barrancs. El fi justificarà els mitjans: quan se’n vaja el plàstic quedaran uns ecosistemes primigenis i onírics, on les espècies protegides saltaran de flor en flor i el món serà perfecte (una fal·làcia que sabem els que coneixem la identitat del paisatge cultural mediterrani, però no em ramificaré per ací).

En la justificació de «l’encondonament» poc importen els efectes secundaris: poc importa que durant els anys en què la malla romandrà al barranc, s’estaran emetent tones i tones de microplàstics (i nanoplàstics) al mar pels seus canals naturals de transport de partícules, que són els barrancs. No importa que després eixos micro i nanoplàstics entraran en la nostra cadena alimentària a través dels peixos. No hi ha cap problema: ja inventaran algun producte (previsiblement més contaminant encara, però de segur lucratiu) per a treure’ls tot i que siga via rectal. I arribat el moment, també es faran campanyes de «Salvem la Mediterrània»: quatre fotos, publicació en xarxes socials i tots a donar likes ballant kumbayàs al caloret d’un bon rotllo empallegós, momentani i sospitós d’haver apanyat presumptament el món.

En realitat la missió estarà acomplida, perquè s’haurà cobert el cicle econòmic (de vegades se li diu circular; serà perquè sempre acaba a les mateixes butxaques?). Tindrem, d’una altra banda, projectets de nom beatífic circulant per les portes giratòries de la nostra administració (o serà per això que s’anomenen circulars...?). I també sentirem que després retiraran respectuosament el plàstic, que el reciclaran, que hi plantaran un bosc pristí... En fi, té igual: més enllà de les paraules, el mal ja estarà fet.

Els més vells coneixem, per experiència, que aquests projectes de nom beatífic, històricament s’han abandonat immediatament després de realitzar-se, perquè una vegada cobrats, la gestió o el manteniment no interessen: simplement no eren l’objectiu. I que, finalment, una altra vegada, «encondonar» la terra és sols un pretext per a vendre plàstic i fer «rodar» una economia lineal, disfressant-la grotescament de circular.

En homenatge a don Federico, algú havia de dir-ho (assumint-ne les conseqüències).