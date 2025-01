Ara és temps de propòsits. Ara amb un any acabat de passar i un altre començant el futur, és el moment que arriben les intencions de canviar. Propòsits i intencions de canvi. Cadascun de nosaltres les seues.

Una de les decisions més comuna, sobretot després dels excessos gastronòmics d’estes festes, els quals han desbordat el got, és la de perdre pes. Traure’s de damunt eixe excés de quilos que han anat acumulant-se des de ja fa temps mentre miràvem cap a un altre costat la bàscula, encara que amb un progressiu grau de remordiment.

Perquè tindre una figura esvelta, lluny de la que ha anat conformant-se amb el pas dels anys, o dels mesos, és un propòsit llargament desitjat per tothom. Són temps, les últimes dècades, en els quals la figura de Bibendum ja no resulta simpàtica —de segur que Michelin ja no la triaria com la imatge de la seua marca—, i en els quals l’imaginari col·lectiu està més prop de Stan Laurel que d’Oliver Hardy, la popular parella còmica del Gross i el Prim, els llorejats actors del cine en blanc i negre del segle passat.

Stan Laurel i Oliver Herdy / Levante-EMV

L’estètica rebutja la grossària. La pressió mediàtica i social sobre els grossos és voraginosa: dietes volàtils, gimnàstiques agressives, cremes reductores, massoteràpies intervencionistes, saunes asfixiants, massatges anticel·lulitics o, en grau superlatiu, intervencions quirúrgiques com les liposuccions o les abdominoplàsties...Tot, per a adquirir, o recuperar, les línies i les corbes a les quals obliguen modes i estètiques xantatgistes.

Fins i tot, a Bibendum (el ninotet emblema dels pneumàtics Michelin i que donà nom als mitxelins amb els quals ens adornem els grossos), fa uns anys, el 1998, li van haver de fer un retoc de Photoshop per afinar la seua ventruda figura i fer-la més simpàtica i atraient.

Bibemdum / Levante-EMV

Personalment, durant es darrers anys el fet que el meu cos anara guanyant, a poc a poc, volum em feia sentir una certa vergonya pública, la qual m’incomodava sovint, i em molestaven prou les mirades i els comentaris dels altres. Inclús els afectuosos i benintencionats. La veritat és que per a mi era un dilema perquè, amb el menjar tot m’agradava i tot em “sentava” bé i, aleshores, em qüestionava, mig seriosament, si començar un programa de restriccions calòriques no era anar contra natura i contra la meua fisiologia. No em plantejava, seriosament que el pes ideal no sols s’obté amb la disminució dels ingressos calòrics, sinó que també amb les despeses que provoca l’exercici físic. L’esport no m’apassionava i m’agradava la taula. Jo em repetia, constantment, com era possible que la farmacologia, tan avançada en la lluita contra tantes patologies, amb tants distints mecanismes d’actuació no haguera aconseguit una medicació especifica i sense efectes secundaris que minvara la gana de menjar.

Però, a pesar de totes estes absurdes disquisicions, jo era conscient que la situació era un tema de salut i que el meu cor estava treballant, en solitari, per a una persona i quasi mitja. I encara que, gracies a les exploracions especifiques, sabia, i sé, que el meu cor es manté fort i sa, de moment, i que no haver fumat ni beure mai, ajuda, també sabia que, amb aquell pes, en algun moment, segurament més prompte que més tard, ell m’avisaria que estava tocat.

Fa uns quants lustres, coincidint amb estos primers dies de l’any, com tants, jo iniciava amb bona voluntat, una dieta hipocalòrica que mai aconseguia disminuir tot el pes que volia perdre amb el meu propòsit i això em provocava, sovint, un estat d’irritació i de mal humor, quan no de melangia. La conseqüència habitual era que, progressivament, afluixara la dieta estricta, passara a la dieta laxa i acabara en la dieta nul·la, recuperant aquell pes i les formes maleïdes ja que amb l’avorrit esport tampoc era constant

Fa uns mesos em vaig assabentar que una medicació, la semaglutida, s’havia exhaurit en les farmàcies. La demanda havia sigut tan forta que havia provocat el desabastiment. La medicació tenia la seua indicació en el control de la diabetis de tipus 2, un problema amb el metabolisme del sucre molt habitual en la població, sobretot de la segona edat, amb el sobrepès i amb el sedentarisme. La medicació, en forma de ploma injectable, podia ser administrada per la mateixa persona amb una injecció subdèrmica cada determinat període de temps. La medicació podia millorar el nivell de sucre en la sang i tenia, a més a més, entre els seues efectes una actuació sobre les xarxes nervioses centrals que regulen la ingesta d’aliments, amb la qual cosa s’aconsegueix sacietat i reduir l’apetit, a més a més, d’alentir el buidatge gàstric, la qual cosa provoca que tarde més a aparèixer la sensació de gana de menjar.

Es podia a la vegada, controlar millor el sucre i perdre pes, perquè disminuïen notablement les ganes de menjar. La meua doctora de l’hospital em va receptar la medicació, pel meu procés mèdic, la qual vaig haver d’abandonar uns mesos després perquè no la tolerava bé, em provocava nàusees i marejos que entrebancaven la meua activitat quotidiana. No els sabria dir si a mi, en aquell temps, en va fer efecte la pèrdua de pes, jo diria que no, però es va córrer la veu, entre la població, que amb eixa medicació es perdien quilos i fou molta la gent que la començà a gastar, tot i que era un producte car, fora de la prescripció de la Seguretat Social i a qual sols es podia accedir amb recepta i prescripció mèdica.

Este any, respecte d’això, no tinc cap propòsit, tan sols vull continuar amb el camí que vaig iniciar la Pasqua passada, quan vaig començar a anar, tots els dies, a la piscina del Grau, amb la meua dona, on fan classe d’aquagym. De bon mati i junt amb un grup de persones de les quals ens em fet molt amics. Són 45 minuts de gimnasta enèrgica, temperada per l’aigua, al ritme de la música. Tenim diversos monitors, cadascun amb les seues energies i musiques diferents, però és tot un plaer anar-hi, per l’exercici físic i per la companya. La meua doctora de l’hospital em va canviar l’administració de la medicació, la qual prenc ara per via oral en dejú, tots els dies, i la qual m’ha disminuït la gana de menjar notablement, però no el plaer de fer-ho. He perdut molts quilos, em sent molt bé i, per favor, no ho conten a ningú, m’agrada la imatge que em torna quan em mire a l’espill.

Amb tota la intenció, no he posat els noms comercials de les dues medicacions, la injectable i la de via oral, les quals no han de ser administrades, de cap manera, sense la indicació ni la supervisió mèdica.