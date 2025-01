Calenaris per a l'Any Nou

S’havia convertit en tot un anunci del Cap d’Any el ritual de canviar el calendari de paret en el lloc més visible de la casa. Els grans calendaris de paper, subministrats sobretot per algunes entitats bancàries, eren molt cobejats perquè, a més del seu possible valor estètic, permetien fer les anotacions que interessaven a cadascú en els seus generosos espais en blanc. Des d’aquell moment, com un decret reial, tota la família sabia que començava una nova etapa de la seua existència, amb el desig que tot fóra millor que el que s’havia viscut en l’any tot just acabat.

D’alguna manera s’intuïa la importància de controlar el temps, una de les més grans aspiracions dels humans i així, d’alguna manera, per la repetició de períodes mesurats, poder experimentar que tot torna sens fi, com un consol contra la idea del final de nosaltres i del món. La primera constatació va ser el dia, el contrast entre la llum i la foscor, i amb un altre període, el de l’any, el del moviment aparent del Sol. Després vindrien les setmanes segons les fases de la Lluna, que donarien la fixació dels mesos. Estes intuïcions van ser reforçades per la regularitat del cicle agrícola, per les collites i el seu benefici econòmic reforçat pels periòdics mercats i fires. El calendari atorgava una gran importància a la festa de l’Any Nou, pel seu simbolisme basat en la naturalesa que mor per tornar a reviure, inclús representada per un vellet que deixa pas al xiquet acabat de nàixer.

Els calendaris tenen una clara relació amb la religió perquè les festes dividien i marcaven la continuïtat sense mesura del temps i propiciaven la seua ordenació. Encara actualment les festes, fins i tot en un context secularitzat, continuen assenyalant els intervals de la vida col·lectiva, de tal manera que la comunitat s’hi reconeix amb identitat pròpia. La repetició de les festes cada any expressa, com el cicle de les collites, la continuïtat de la vida i també els canvis, les innovacions que asseguren el futur.

La diversitat de calendaris posen en relleu la mateixa diversitat de cultures perquè cadascuna d’elles hi expressa tot allò que considera propi i tot allò que deixa al marge, com una manera específica de comunicar a la col·lectivitat la seua especial orientació cultural i social. Alguns dels calendaris més propers a la nostra cultura occidental, com l’hebreu i el musulmà, ambdós lunars, confirmen les seues pròpies visions de l’home, la societat i la religió. D’altres calendaris, com el xinés, també assenyalen perfectament la configuració d’una cultura amb uns pressupòsits ben diferents dels nostres, però amb la mateixa intenció de posar ordre en la contínua fluïdesa del temps, que cal fer-la propícia per als humans.

Durant segles el calendari occidental ha sigut el julià, és a dir, l’ordenat per Juli Cèsar l’any 45 abans de Crist. Posteriorment va ser reajustat i va donar lloc als dotze mesos actuals. Este calendari, acceptat pels cristians, va ser el normal en el nostre regne, de tal manera que la seua documentació oficial es va datar habitualment segons l’any “a nativitate Domini”. El calendari julià va ser corregit a finals del segle XVI perquè la celebració de la Pasqua, vinculada a l’equinocci de primavera, s’anava aproximant cada volta més a les proximitats de l’estiu. En 1577, el papa Gregori XIII va nomenar una comissió per a estudiar la correcció del calendari perquè hi havia deu dies de retard respecte de la realitat astronòmica. Finalment el papa decretà que el dia 4 d’octubre de 1582 passara a ser el dia 15. Esta reforma no va ser acceptada per les altres confessions cristianes, sobretot pels ortodoxos, però, a poc a poc, el calendari gregorià va anar fent-se universal per raons pràctiques i per l’evident quasi domini universal de les potències occidentals. Els intents de fer un calendari perpetu totalment regular, amb mesos i setmanes iguals, no han prosperat, inclús el proposat per la Lliga de Nacions, l’antecedent de l’ONU, en 1924.

La diversitat de calendaris simultanis és una bona pràctica per a viure la complexitat de l’existència i va contra l’uniformisme, el fonamentalisme i el sectarisme, perquè ens obliga a passar d’un sistema a un altre i ens fa guanyar en flexibilitat, coneixement i acceptació dels altres. També la coexistència amb calendaris de caràcter religiós ens facilita el trànsit de les observances rituals o litúrgiques al context civil del calendari més general. Des d’una perspectiva més quotidiana, massa sovint hem transformat el calendari en agenda, i del normal pas del temps amb tota la riquesa de la vida hem fet un feix de pàgines en blanc que anem omplint de les tasques i obligacions que cal fer de manera imperativa, mentre el temps assaborit va fragmentant-se en les estelles d’un afany d’arribar a tot el que ens hem proposat, tot deixant de banda el sentit del camí, que és el que ens pot donar la percepció d’una existència més plena i pacificada.