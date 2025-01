Querido Rey Mago sanchista Prieto

Soy David Ronda, te escribo desde Gandia, y escribo nuevamente con la esperanza de que esta vez mis deseos no caigan en saco roto. Este año, al igual que el anterior, he intentado portarme bien: he pagado mis altísimos impuestos, los más altos de la Comunitat Valenciana y sin rechistar ni Sanchistar, no me he quejado de la suciedad que asfixia nuestras calles ni del insoportable mal olor que se respira en la ciudad. Tampoco he protestado por los continuos cierres de la piscina del Grau, que sigue sin ser un espacio con un funcionamiento correcto, ni por la falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas, que sobre pagar casi un millón por mantenerlas siguen igual de mal. Incluso he aguantado estoicamente el caos de circulación y la falta de aparcamiento sin perder los nervios.

Sin embargo, ni yo ni muchos gandienses percibimos esa supuesta 'tercera gran transformación' de la ciudad que tanto pregona el alcalde. Lo que sí observo y observamos todos, es una transformación hacia una ciudad dormitorio, conformista, que repite año tras año el mismo programa electoral que hemos visto durante los 40 años de régimen socialista. Mientras tanto, el gobierno local y Prieto sigue dejando pasar, una y otra vez, los trenes de las oportunidades, de las esperanzas y de los talentos. Cada año vemos cómo se escapan, cómo abandonan esta tierra que no les ofrece nada, condenándonos a un futuro vacío, marcado por la mediocridad y el conformismo.

Este 2025, he decidido ser más crítico, porque parece que mi carta anterior no surtió efecto. Hace un año te pedí regalos para toda la ciudad, pero el Rey Mago, el Sanchista Prieto, no ha cumplido ni una sola de sus promesas. De hecho, la situación ha empeorado. Gandia se ahoga con una deuda de 266 millones de euros, la criminalidad está en aumento y la ciudad está más descuidada que nunca. Los jóvenes seguimos sin poder acceder a un alquiler digno, y comprar una vivienda es un sueño inalcanzable, porque como bien sabrá, Ábalos, Koldo y Aldama, se las están quedando todas.

Por todo ello, este año voy a insistir con más fuerza. Quiero una Gandia mejor, y eso empieza por cumplir las promesas olvidadas. Aún espero la piscina olímpica que anunció Lydia Morant, también la Gandia del 2025, con un estadio de 15.000 espectadores e incluso un espacio deportivo de 200.000 metros cuadrados, ¡ahí, casi se me olvida el pabellón ‘Gandia Arena’ en el Grau! ¿Será mucho pedir que las palabras se conviertan en hechos? Es como si al pedir un coche nuevo, me traéis una bicicleta con ruedines. ¡Un poco más de seriedad, por favor!

De la misma forma, os pido que los tinglados del puerto no sigan abandonados y que las obras se inicien ya. El Club Náutico sigue siendo una asignatura pendiente y la Anella Verda es un cementerio de escombros y basura. Gandia, que un día fue un lugar de ensueño, ahora se ahoga en promesas incumplidas.

Por si fuera poco, los agricultores están desamparados y el problema de los jabalíes y las calles de la ciudad llenas de palomas y ratas sigue sin resolverse. Tampoco se han hecho reformas en las casas dels Mestres en Benicanena ni en las dels Ferroviaris en Corea. La famosa «humanización» de las calles solo parece activarse en campaña electoral, y los problemas de Sant Nicolau siguen sin solucionarse. ¿Es mucho pedir que, ya que humanizáis algo, lo hagáis también con vuestros compromisos?

En cuanto a la comunicación ferroviaria, ni hablar. Sigue sin estar el desdoblamiento de la línea de tren entre Gandia y Cullera, que es un caos y embudo de retrasos con mal servicio. Subirse a un tren aquí es como jugar a la lotería: ¿Llegaré puntual o pasaré la tarde contemplando la estación?

Querido Rey Mago Prieto, espero que esta vez leas bien mi carta, que no se pierda en el despacho de alcaldía y pase de mano en mano sin poder hacer nada.

Por favor, no me obliguéis a repetir esta carta el próximo año. Gandia y sus vecinos merecemos algo mejor.

Con esperanza (y un poco de resignación): David Ronda.