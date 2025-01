Vesprada memorable de pilota en el V Memorial Emilio Peris "El Zurdo"

El millor homenatge a Emilio Peris és una vesprada com la que es va viure dissabte a Bellreguard, preparada amb estima pels seus fills, continuadors del seu llegat en l’empresa El Zurdo. Trinquet de gom a gom, sis dels millors jugadors enfrontats en dos trios i una partida emocionant, amb remuntada èpica inclosa, que va mantindre la incògnita fins als últims instants. Tot va quadrar per a honorar a un històric trinqueter i empresari de la pilota valenciana que va lluitar de manera incansable durant tota la seua vida per a construir esdeveniments com el que ahir es va produir a Bellreguard.

El Trinquet de Bellreguard, ple de goma a gom / El Zurdo

Els espectadors varen disfrutar d’una partida tremendament emocionant, en la qual Salelles II, Tonet IV i Raúl varen començar molt forts i engabiaren Vercher, Seve i Lorja, fent-los recular i no deixant-los opció de buscar el quinze. Fruit d’eixe domini es va arribar al 15-0, és a dir, els rojos havien recorregut la meitat del camí, ja que la partida anava a 30 tantos, sense que els blaus li hagueren posat encara número a la casa.

Tot va canviar en eixe punt. Seve, perfecte de principi a fi, va contagiar de la seua energia i domini als companys que, després de sumar un, dos i tres jocs, començaven a creure que tot era possible. Els postors havien arribat a donar de 10 a favor dels rojos en els primers compassos. I eixa postura estava a punt de caure, igual que caurien després la de cinc i en partida. Una vesprada també gloriosa per als amants dels desenllaços amb suspens.

Arribats a l’iguals a 15, Vercher i els seus varen aprofitar la inèrcia i es posaren per davant (20-15) per a cedir després el joc del dau a Salelles II (20-20). Però fou sols un parèntesi en el domini blau. Amb un Seve ja infranquejable, atacant i restant amb esquerra i dreta, per dalt, per baix i pel mig, com tocat per una vareta màgica, el de Castelló es va erigir en el capità del seu equip i el va conduir cap a una victòria celebrada amb pluja de coixinets per part d’un públic embogit amb un espectacle digne de la figura d’Emilio Peris.

El trio guanyador celebra la victòria / El Zurdo

La família d’Emilio Peris al complet va protagonitzar els moments previs a la partida. La seua vídua, els seus fills, nets i la resta de familiars varen posar al mig del trinquet en una estampa històrica i espectacular. L’acte, així com la presentació dels contendents, varen córrer a càrrec del periodista Joan Tur, habitual presentador d’esdeveniments a l’antic trinquet El Zurdo de Gandia, com eren les Nits Màgiques, i amic del propi Peris.

També varen tindre protagonisme els patrocinadors dels equips i, en bona mesura, artífex de la partida, Activa’t Events i Cercatec Levante, així com Axa Marrahí Estalrich, que varen rebre de mans dels jugadors samarretes i el cartell del memorial emmarcat