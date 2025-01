Definits els equips de la Lliga CaixaBank 2025 Pro 1 de raspall

Fins a huit jugadors de la Safor a més de la pilotari de Tavernes de la Valldigna, Júlia, participen en la Lliga CaixaBank 2025 de Raspall. Els homes són el vigent campió, Montaner d'Almiserà; els olivers Salelles II i Brisca, també Vercher de Piles i els pilotaris de Xeraco: Vicent, Canari, Ibiza i Jose.

En raspall femení, les campiones del 2024 (Victoria i Isabel) repetixen com a equip al costat de Fanni en la seua condició de favorites.

Ana i la vallera Júlia, que van ser finalistes en la passada temporada, tractaran d'alçar el títol amb la incorporació de Natalia.

D'altra banda, el retorn de Mar donarà bones opcions a l'equip que compartix amb Erika i Marina.

Mentres que les germanes Badía comptaran un any més amb Anabel com mitgera per a buscar donar la sorpresa.

Se sumen a esta llista d'aspirants el trio de Clara, Amparo i Myriam, on la de Moncada i la de l'Alqueria d'Asnar donaran l'experiència necessària perquè Clara continue assentant-se com una jugadora important del futur del raspall femení.

En la modalitat masculina de Pro1, el campió Tonet IV jugarà enguany en un trio amb Ian al rest i a Marc Ortega per davant. Montaner, company amb el qual va alçar la Lliga CaixaBank de 2024, jugarà amb un formidable Seve i Nèstor. Són els equips dels jugadors que defenen el títol al qual aspiren també trios com el d'Iván, Lorja i Ricardet, on el d'Ontinyent tractarà de tornar a la final.

En esta llista caldrà estar pendent del trio de Moltó, Murcianet i Momparler, on el de Senyera aportarà més pinzellades del seu creixement. Així com de Salelles II, Raúl i Bossio o el de Vercher, Brisca i Jose. Vicent, Canari i Ibiza completen esta sèrie d'equips que buscaran assaltar el títol de la Lliga CaixaBank Pro1.

El dijous 9 de gener al CaixaForum de Valèmcia tindrà lloc la presentació conjunta de totes les competicions que formen la Lliga CaixaBank.