Marc Felis Candela, protagonista en Colombia

El joven músico de Tavernes de la Valldigna, Marc Felis Candela, ha sido protagonista en Colombia con su actuación, en calidad de invitado, en el concierto de fin de año de la Orquesta Sinfónica de Bogotá.

Felis participó con la orquesta de la capital colombiana en un amplio y variado programa con el que los espectadores que llenaban el teatro nacional quedaron gratamente sorprendidos y le brindaron una calurosa acogida.

El saxofonista vallero interpretó "Four Pictures of New York", compartiendo su música con gran entusiasmo y esfuerzo a pesar de las dificultades de la obra en la que tuvo que tocar tres saxos: alto, tenor y soprano. Una experiencia inolvidable.

El músico de Tavernes fue felicitado por mucha gente tras dejar el pabellón muy alto como el nombre de Tavernes de la Valldigna.