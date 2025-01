Eva Llinares presenta la seua dimissió com a alcaldessa de Beniarjó per motius de salut

Eva Llinares dimitirà com a alcaldessa de Beniarjó en els pròxims dies. Després de sis anys al capdavant de l’alcaldia i quatre més com a regidora, la primera edil diu adeu a la seua trajectòria política per motius de salut.

Llinares va iniciar la seua carrera política l’any 2015, quan va assumir diverses regidories en un govern presidit durant els dos primers anys pel socialista Víctor Escrivà, mentre que en la segona part de la legislatura l’alcaldia va recaure en Marc Estruch, de Compromís, tal com van pactar ambdós partits. En 2019, va encapçalar la llista socialista i va guanyar les eleccions, tot i que va haver de governar en minoria. En 2023, la socialista va revalidar l’alcaldia i de nou el PSPV-PSOE governa en minoria.

Durant els sis anys en què ha ostentat l’alcaldia, Eva Llinares, juntament l’equip de govern, ha complit moltes de les promeses electorals realitzades pel PSPV-PSOE. Algunes de les més destacades han sigut l’aprovació, recentment, del PGOU de Beniarjó després de vint anys de tràmits, un document que permetrà al municipi créixer des del punt de vista urbanístic, a més d’atraure noves inversions i generar llocs de treball.

L’equip de govern, amb Llinares al capdavant, també ha aconseguit posar en marxa les obres del nou Centre Polivalent; remodelar la piscina municipal; realitzar millores en el cementeri; renovar els parcs del municipi; promoure els bons comerç o implantar ajudes per a les persones que practiquen esport, per a l’alumnat en diferents etapes o per a finançar les vacunes que no cobreix la Seguretat Social. Totes aquestes actuacions s’han dut a terme sense incrementar els impostos municipals.

Eva Llinares assegura que "mai haguera esperat ser alcaldessa, però ha sigut tot un orgull". La primera edil assenyala que "he governat per a totes i tots i he tractat de fer-ho el millor possible. Els meus companys de govern i jo hem fet un bon equip i sé que ells continuaran fent-ho molt bé".

Està previst que l’alcaldessa presente la seua dimissió en els pròxims dies, en el transcurs d’un plenari extraordinari. Posteriorment, tindrà lloc una altra sessió plenària per triar al nou alcalde, càrrec que amb tota probabilitat recaurà en l’actual primer tinent d’alcalde, Óscar Barres, i on també prendrà possessió de la seua acta de regidor Sergio Morant, número 5 de la llista electoral del PSPV-PSOE.