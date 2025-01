La Lliga CaixaBank 2025 Pro 1 de raspall arranca al Trinquet Ciscar de Piles

El Trinquet Ciscar de Piles acull la partida inaugural de la Lliga CaixaBank 2025 Pro 1 de raspall masculí. Serà este divendres dia 10 des de les 18.30 hores.

El cartell, com tots els de la competició més important de l'any, és espectacular. Per un costat està el trio que representa a l'Ajuntament del Genovés amb Ian, el vigent campió i nº1 de la modalitat, Tonet IV, i el jove Marc. Per altra banda, l'equip de l'Ajuntament d'Oliva integrat per tres jugadors saforencs: Vercher de Piles, Brisca d'Oliva i Jose de Xeraco. Hugo Peris serà l'home bo.

Per a obrir boca la mateixa vesprada de divendres, el Trinquet Ciscar de Piles anuncia un primer encontre de molt de nivell: Marrahí, que no juga la Lliga perquè ha de passar pel quiròfan, i Néstor contra Ximo, Bossio i Alejandro. Això serà a les cinc de la vesprada.

El Trinquet Municipal de Xeraco també ha confirmat que acollirà també una partida de la Lliga CaixaBank 2025 Pro 1 de raspall masculí el dilluns, 13 de gener. Jugarà el trio de l'Ajuntament de Xeraco: Vicent, Canari i Ibiza davant el d'Oliva: Vercher, Brisca i Jose.