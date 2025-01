Metola: "La distinción del NiE Gandia ha sido una sorpresa; el mejor regalo de Reyes"

Jose Metola Catalá no se esperaba que el Natació i Esports Gandia le concediera su máxima distinción, la insignia de plata del club. El actual secretario de la entidad asegura que "ha sido una sorpresa muy agradable; el mejor regalo que me podían traer los Reyes Magos. Fui a la Travessia d'Hivern al Port como cada año y cuando ya me iba, justo antes de la entrega de trofeos, la presidenta, Pilar Martí, me dijo que me esperara, que tenía algo para mí".

Metola explica que la presidenta le dijo en el momento de entregarle la insignia de plata que "te lo mereces por todo lo que haces por este club" y destaca que está muy agradecido a la entidad por este reconocimiento "tan especial".

El directivo del NiE Gandia está de baja por enfermedad desde hace un año, pero continúa vinculado al club y lleva a cabo sus quehaceres como secretario del mismo casi a diario.

De 56 años de edad, Metola siempre ha estado dentro del deporte. Se inició como jugador de baloncesto cuando era juvenil en el Dinos Nou Bàsquet Gandia, ha competido como triatleta y atleta popular, es un apasionado del ciclismo, que también practica, y todo ello compaginado con su función de dirigente deportivo.