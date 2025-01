Miramar està d’enhorabona; La Fira de Sant Andreu, declarada Festa d’Interés Turístic Local

La Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana ha atorgat el Títol Honorífic de Festa d'Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana a la Fira de Sant Andreu de Miramar. Un reconeixement a la dedicació i estima cap a una festa celebrada des de fa més d'una dècada. Una Fira en la qual les associacions es bolquen perquè el poble gaudisca de la gastronomia i on el poble és plena de veïns i veïnes i de gent de tota la comarca que la visita.

L’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, destaca que "aquest títol és de tots i tots els veïns i veïnes que durant aquest anys han fet possible celebrar la Fira. És tracta d’una gran notícia que permet potenciar la celebració dedicada al nostre patró i a través de la qual donem visibilitat a les associacions locals", reconeix.

La fira té l'origen l'any 2012, se celebra el darrer cap de setmana de novembre per coincidir amb el dia del patró del poble, Sant Andreu. Compte amb una àmplia gamma de propostes, com una carpa gastronòmica organitzada per associacions locals, un mercat medieval, rutes teatralitzades, jocs infantils, contacontes, tallers i música en directe.

A més, inclou altres activitats destacades, com una trobada de pintors, un concurs de pintura, i una altra de decoració de balcons, finestres i façanes amb temàtica nadalenca, que reforcen el compromís de l'´esdeveniment amb l'art i la creativitat. També es munta una fira del motor una amb exposició de cotxes i motos antigues.