Porrat i Calderes de Sant Antoni a Oliva: programació i horaris

L'Ajuntament d'Oliva, amb la col·laboració dels Festers del Carrer de Sant Vicent, organitzen per a este cap de setmana, del 10 al 12 de gener, el Porrat i Calderes de Sant Antoni, un aplec amb el qual comença la Ruta dels Porrats de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

El Porrat de Sant Antoni d'Oliva tindrà lloc, com sempre, al barri del Raval-Gerreria, entre els carrers de Sant Vicent i la plaça de Ganguis, i inclourà les tradicionals calderes el dissabte 11 de gener al carrer de Sant Vicent, a més d'una Fira Modernista, amb més de 50 parades, figurants vestits d'època i exhibicions de ball, desfilada de bicicletes antigues, visites guiades pels llocs més emblemàtics de la ciutat, ludoteca, atraccions, tallers infantils i la fireta gastronòmica de les associacions a la plaça de Ganguis, amb música en directe dissabte a migdia i a la nit.

Pel que fa a les calderes, es prepararan amb llenya un total de 35 calderes de ferro, cosa que suposa unes 4.500 racions d'arròs caldós amb fesols i naps per a tots els veïns que vulguen, bé emportant-se el menjar a casa, o bé en el dinar popular que s'organitza en el mateix carrer de Sant Vicent.

Les celebracions també inclouen, enguany el diumenge 19 de gener, la benedicció d'animals de Sant Antoni i el repartiment del pa beneït, després de la missa a l'ermita del sant. I, com és tradició, el xicotet porrat tradicional a la plaça de Sant Roc el mateix divendres 17 de gener, dia de Sant Antoni Abat, organitzat per la Regidoria de Mercats. A més, la Regidoria de Joventut col·labora un any més amb els jocs de fusta populars i gegants per a tots els xiquets el diumenge 12 durant tot el matí al carrer de Sant Vicent.

El regidor de Festes, Álvaro Sánchez, va agrair als festers "el seu gran treball especialment en la recuperació i elaboració de les calderes des de fa 27 anys". I també va convidar "a gaudir del porrat, de les calderes amb el seu arròs cuit amb llenya tan bo i adient per a l'hivern, de la fireta de les associacions i en general de tots els actes programats".

A Oliva es té constància dels primers porrats de Sant Antoni des del segle XVII, al costat de l'església de Sant Roc. També a Sant Roc es troba l'origen de les calderes de Sant Antoni, gràcies al dinar popular que el seu capellà va instaurar, davant la misèria de la postguerra, perquè els més pobres poderen sobrepassar millor el fred de l'hivern. Este dinar popular es va mantindre durant dues dècades i l'any 1999 els Festers del Carrer Sant Vicent el van recuperar.

PROGRAMACIÓ.

Divendres, 10 de gener.

17.00 h: Inauguració, tallers i atraccions.

19.00 h: Inauguració oficial des del Centre Social de Sant Vicent. Taller de pintar màscares i atraccions.

Dissabte, 11 de gener.

L'AC Modernista de Cartagena de Llevant estarà en la Fira Modernista d'Oliva. "En esta edició portaran el personatge del rei Alfons XII, acompanyat de la reina Victòria Eugènia, el governador de València i la seua senyora, a qui els acompanyaran nobles de la regió i burgesos de bona posició", comenten des de l'organització.

8 h, comença l'elaboració de les Calderes de Sant Antoni al carrer de Sant Vicent.

10 h, recepció de l'AC Modernista de Cartagena de Llevant davant de l'Ajuntament.

11.30 h, pregó al balcó de l'Ajuntament.

12.00 h, visites guiades als llocs més emblemàtics de la ciutat.

12.30 h, fins a les 14.30 h, actuació en directe del grup 'Simply, rock lovers' a la plaça de Ganguis (on està la fireta de les associacions).

13.15 h, repartiment del dinar popular de les Calderes de Sant Antoni.

14.00 h, L'AC Modernista de Cartagena de Llevant visitarà la Fira Modernista saludant als assistents.

14.30 h, dinar teatralitzat a la carpa del mercat.

16.00 h, exhibició de croquet.

21.00 h, fins a les 00.30 h, actuació del grup 'Pacific Blue' a la plaça de Ganguis.

Diumenge, 12 de gener.

Durant tot el matí, jocs de fusta populars i gegants al carrer de Sant Vicent, a càrrec de la regidoria de Joventut.

10.00 h, recepció i esmorzar dels grups modernistes de bicis clàssiques Las Galgas i l'AC Modernista de Novelda a la carpa del mercat.

11.00 h, visites guiades als llocs més emblemàtics de la ciutat.

13.00 h, el grup AC Modernista de Novelda farà un recorregut pel mercat amb la seua indumentària de gala.

16.00 h, el grup AC Modernista de Novelda ballarà el vals de Johann Strauss 'El Danubi Blau' a la carpa del mercat.

17.00 h, el grup AC Modernista de Novelda farà un recorregut pel mercat amb la seua indumentària de gala.

21.00 h, clausura de la Fira Modernista.

Divendres, 17, dia de Sant Antoni Abat.

En horari de matí i vesprada, xicotet porrat tradicional a la plaça de Sant Roc. Organitzat per la Regidoria de Mercats.

Diumenge, 19 de gener, benedicció d'animals.