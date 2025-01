Catálogo de agravios de Compromís hacia el Gobierno local de Oliva

Compromís per Oliva, ha expresado su "profunda preocupación" por la situación del gobierno municipal de Oliva, "caracterizado por una falta de consenso e improvisación constante que está afectando negativamente la calidad de vida de la ciudadanía". Esta situación se ha puesto de manifiesto tras las últimas declaraciones de Salvador Llopis, portavoz de UCIN, miembro del gobierno, quien ha denunciado públicamente la obstrucción de sus proyectos por parte de PRO, el partido mayoritario del Gobierno local, y "ha cuestionado la figura del intendente de Policía Local". Estas declaraciones "ponen de manifiesto una gran falta de coordinación dentro del equipo de gobierno", señala el partido que lidera la exalcaldesa Yolanda Balaguer.

Para Compromís per Oliva, a pesar de que el gobierno solo lleva un año y medio al frente del ayuntamiento, "ya se percibe como un equipo individualista, que no se ha coordinado ni con sus socios ni con los diversos sectores del municipio. La falta de diálogo y el estilo de gestión basado más en la imposición que en el consenso están generando graves problemas de gestión y responsabilidad en Oliva".

En el comunicado de Compromís se relata una larga lista de problemas que, a su entender, no están siendo bien gestionados por el Gobierno que preside Yolanda Pastor, y que considera que afectan gravemente a la ciudadanía.

La relación de críticas a la gestión del Gobierno local es larga:

• Gestión de la basura: carencia de contenedores, desorganización total y ausencia de información clara para la ciudadanía.

• Obras públicas inacabadas: como el Centro Olivense y las obras en los polígonos industriales, pendientes de prórrogas que no llegan.

• Subvenciones perdidas y en riesgo: no se han solicitado ayudas esenciales en áreas como patrimonio, servicios sociales, vivienda, cultura y medio ambiente, perdiendo oportunidades para mejorar el municipio.

• Proyectos mal ejecutados: como el contrato de los jabalíes, que no tiene efecto desde hace 6 meses, o los proyectos heredados del gobierno anterior que se han modificado sin criterio.

• Igualdad: prácticamente inexistente, con una preocupante falta de acciones concretas en este ámbito fundamental.

• Cultura: total carencia de proyección e interés por parte de la responsable, dejando esta área inactiva y sin propuestas.

• Juventud: exceso de proyectos anecdóticos y ausencia de programas reales que respondan a las necesidades de la juventud.

• Gente mayor: total abandono, con más de un año de espera por un lugar donde socializar.

• Recursos telemáticos: mal funcionamiento de las herramientas digitales municipales, afectando la tramitación y la atención ciudadana.

• Memoria democrática: retroceso en la visibilidad y acciones en este ámbito, en contraste con los pasos al frente hechos en legislaturas anteriores.

• Mancomunitat de Municipis de La Safor: inactividad total y falta de propuestas por parte de los representantes del gobierno en este ente supramunicipal.

• Crisis de los jabalíes: incapacitado para gestionar esta problemática de manera eficaz, en contraste con otros municipios de la zona que han actuado con más eficacia.

Además, Compromís añada las "promesas no cumplidas".

"Este cúmulo de carencias y errores reflejan que el programa electoral del gobierno municipal estaba lleno de promesas que no solo no se han cumplido, sino que ni siquiera se han intentado llevar a cabo. Además, revela un deterioro de la imagen institucional, puesto que los recursos municipales se están utilizando cómo si fueran propiedad exclusiva del equipo de gobierno, obviando el consenso y la pluralidad que tendrían que guiar las decisiones".

Una llamada a la responsabilidad y al consenso

Desde Compromís por Oliva se ha hecho un llamamiento en el gobierno municipal para que "deje de lado los intereses personalistas y se concentre en las necesidades reales de la ciudadanía. Es imprescindible trabajar con transparencia, consenso y una visión de futuro que garantice la sostenibilidad y el progreso del municipio".

"Desde Compromís per Oliva consideramos que el gobierno actual no está actuando en el mejor interés del pueblo, y su falta de visión a largo plazo es evidente. En contraste con esta gestión, nuestras propuestas para el futuro de Oliva están orientadas a mejorar los servicios y garantizar un futuro sostenible para nuestra ciudad, reflejadas en las alegaciones en los presupuestos municipales. Oliva no merece un gobierno roto y centrado en imposiciones ni populismos, sino un proyecto común que priorice el bien colectivo y el bienestar de todos sus ciudadanos", concluye el comunicado del grupo municipal.