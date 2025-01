La cultura no para después de las fiestas; Qué hacer en la Safor este fin de semana

En Gandia está programado el festival de música solidario "La Safor per València", un evento tendrá lugar en el jardín de la Casa de la Marquesa con la participación de más de 30 grupos y solistas para recaudar fondos para las zonas afectadas por la dana. El sábado 11 el festival empezará a las 10.30 horas y se alargará hasta la una de la madrugada. El domingo 12 las actuaciones comenzarán a las 10 horas y concluirán a las 18.30 horas. Las entradas están a la venta en la web «lasaforxvalencia.org», y existe la opción de adquirir un abono de los dos días por 18 euros. También se ha creado una fila cero con el importe de 10 euros para las personas que no asistan pero quieran colaborar. Los menores de 6 años tienen entrada gratuita. La recaudación del festival irá destinada a la Fundació Horta Sud. El evento es una iniciativa del grupo No som de Seattle y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia y Ticketere.

También en Gandia, pero en el distrito de Beniopa se celebra el tradicional Porrat, del 10 al 12 de enero, que combina tradición, cultura, gastronomía y música. Este viernes día 10 de enero a partir de las 17 h arranca la programación con una feria popular infantil con atracciones a precio especial de 2 euros y a las 21 horas es la apertura del Barranco de Rock con el concierto del grupo The Soundcheck y la sesión de DJ Carles Roselló en las paradas de las asociaciones. Este sábado se abre el Porrat con Mercado Valenciano, Muestra de Asociaciones y feria de atracciones. Igualmente está prevista la "cremà" de la hoguera de Sant Antoni a las 20.45 horas. El domingo hay exhibición de motos y coches clásicos, desfile de caballerías y música a cargo de la Asociación de Dolçainers y Tabaleters de la Safor-UPG y a las 12 horas bendición de animales.

En Oliva, el Ayuntamiento, con la colaboración de los festeros de la calle Sant Vicent, ha organizado los días 10, 11 y 12 de enero el Porrat de Sant Antoni. Tendrá lugar, como siempre, en el barrio de Raval-Gerrería, e incluye las tradicionales calderas de Sant Antoní el sábado 11 de enero en la calle Sant Vicent, además de un mercado modernista y la feria gastronómica de las asociaciones en la plaza Ganguis con música en directo el sábado al mediodía. Se preparan un total de 35 calderas, lo que significa alrededor de 4.500 raciones de caldo de "arròs caldós" para todos los vecinos. Las celebraciones también incluyen, este año el domingo 19 de enero, la tradicional bendición de los animales de San Antoni.

Las calderas de Oliva se cocinan en la embemática calle Sant Vicent / Levante-EMV

En Almoines, la programación cultural preparada por el ayuntamiento ofrece teatro con la representación de la obra "Una bañera con vistas". Será este sábado día 11 a las 19 horas con entrada gratuita.

Benifairó de la Valldigna apuesta por el cine con el ciclo "Clásicos remasterados" y la proyección de "El extraño" (Orson Welles, 1946). Con el increíble Edward G. Robinson y Loretta Young, esta perturbadora película ambientada en el fondo de la Segunda Guerra Mundial consolidó el talento de Orson Welles como actor y director. Escrita por John Huston, es considerada una de las mejores obras del cine negro de todos los tiempos. Es el domingo, 12 de enero a las 19:00 h en el Auditorio Municipal.

En el Real de Gandia la programación cultural de enero ya está definida y en la misma se incluye para este sábado, 11 de enero, un espectáculo de "burbujas mágicas". Este show para público de todas las edades tendrá lugar en la Casa de la Cultura "Alcalde José Blay Espí" a las 18 horas.

En Guardamar de la Safor se representa la comedia "Terapia Singular", una obra que combina humor y reflexión. Cinco personajes con problemas inconfesables se reúnen para participar en una peculiar terapia. Es este sábado, 11 de enero, a las 19:00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento. Entrada libre hasta completar aforo. Dirección a cargo de Sefa Bernet y Mara Escamilla, con las actuaciones de Andrés Abril, Elisa Cuenca, Mara Escamilla, Ángeles Gandía, Rafa March y Ludmilla Romanelli.

En Daimús se celebra la fiesta de Sant Antoni 2025. Estre sábado 11 de enero, a las 19:00h, hay pasacalle, bailes populares y "cremà" de la hoguera en la plaza del Ayuntamiento. El domingo a las11:30h, pasacalles con la Associació Musical Daimusense y la Associació de Dones de Daimús con los "panbenets" y a las 12:00h. misa, seguida de la bendición de los "panbenets" y animales. Esta fiesta se realiza con la colaboración de l’Associació de Dones de Daimús.

En Benirredrà se inaugura este sábado, 11 de enero, la exposición de arte de "Ulls de Mussol". Será a las 18:30 en la Sala de Cultura del Ayuntamiento. Este acto se enmarca dentro de las actividades del Porrat de Sant Antoni Benirredrà-Gandia 2025, que tendrá lugar el próximo fin de semana 17, 18 y 19 de enero.