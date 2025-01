La Lliga CaixaBank Pro 1 de xics i xiques es juga a Xeraco

Després de la jornada inaugural al Trinquet Ciscar de Piles este divendres, 10 de gener, la competició de raspall per equips més important fa parada al Trinquet Municipal de Xeraco.

Serà este dilluns, 13 de gener, amb una doble sessió de la Lliga CaixaBank 2025. Per un costat, a les 17 hores, es juga la primera partida de la Lliga Pro 1 femení: Clara, Amparo i Myriam (Ajuntament Bonrepós i Mirambell) contra Erika, Mar i Marina (Ajuntament l'Alqueria d'Asnar).

A continuació, torn per als Pro 1 xics amb un derbi saforenc: l'equip Ajuntament de Xeraco amb Vicent, Canari i Ibiza davant el trio Ajuntament d'Oliva de Vercher, Brisca i Jose.

Fora de competició, el Trinquet Municipal de Bellreguard anuncia per este dissabte, 12 de gener, dos partides de caràcter ordinari. A les cinc de la vesprada: Artal i Izan vs Planto II i Marc i, a continuació, Boronat i Terrades vs Bonillo i Verdú. Diumenge no es disputen partides.