Un informe del secretario tumba la tramitación de los presupuestos de Oliva

Oliva vivirá, en las próximas semanas, un "dejavu". El secretario muncipal ha emitido un informe en el que recomienda dejar sin efecto los presupuestos municipales aprobados el pasado 5 de diciembre y volver a iniciar el proceso desde el principio. En este municipio, a nivel institucional, no hay día tranquilo. Si hace aproximadamente un mes la alcaldesa, Yolanda Pastor, se felicitaba por tener aprobadas, de forma provisional, las cuentas municipales del 2025 "en tiempo y forma" por "primera vez en 20 años", ahora ve cómo aquella alegría se desvanece y la entrada en vigor de las cuentas se retrasa aproximadamente un mes más.

La clave está en una cuestión que ya sacaron a relucir y criticaron todos los grupos de la oposición (PSPV, Compromís y PP) aquel 5 de diciembre: la premura en la convocatoria del pleno por parte del Gobierno local de PRO y UCIN. La alcaldesa optó por citar a la corporación bajo la fórmula de «extraordinario y urgente», lo que le permitía fijarlo para apenas 24 horas después de la comisión de Hacienda, un tiempo en el que la oposición denunciaba que no tenía tiempo de estudiar la propuesta. La ley lo contempla pero esta medida debe justificar que no existe otra forma posible de hacerlo. Pese a las quejas salieron adelante las cuentas municipales.

Tanto el PSPV, como Compromís y el PP mostraron su rechazo frontal a esta decisión. Las quejas de la oposición fueron desoídas por el Ejecutivo local que preside Yolanda Pastor y salió adelante tanto la urgencia como las cuentas muncipales.

Los socialistas presentaron varias alegaciones, entre las que se encontraba que la urgencia para convocar la sesión no había sido suficientemente motivada por el Ejecutivo local, por lo que el proceso debía quedar invalidado. Tras estudiar diversa documentación, el secretario muncipal emitía un informe en el que recomendaba tanto a Pastor como al concejal de Hacienda, Mario Vidal, "retrotaer las actuaciones al momento de la convocatoria de cada uno de los dos órganos (comisión y pleno)". Por ese motivo, insta a volver a convocar ambos órganos pero cumpliendo los plazos que establece la ley.

Desde el ejecutivo local han decidido escuchar la recomendación del funcionario y, en una rueda de prensa celebrada este lunes para hablar de otras cuestiones, confirmaban la suspensión de los presupuestos aprobados a principios de diciembre.

La medida afecta únicamente al procedimiento y no al contenido. Eso significa, como han dejado claro tanto la alcaldesa como el edil, que "vamos a volver a aprobar los mismos presupuestos que ya sacamos adelante", señalaban, por lo que se mantendrán todas las partidas, incluida la criticada subido de sueldos tanto del gobierno como de la oposición.

Dudas en la motivación

El secretario municipal, en su escrito, presentaba dudas respecto a los motivos que justificaban la convocatoria con carácter de urgencia. El ejecutivo alegó en su momento, a preguntas de la oposición durante el pleno, que su intención era la de "acortar plazos" para que las cuentas entraran en su fase definitiva "en tiempo y forma".

Los dos representantes del Gobierno local han asegurado que han optado por reiniciar el proceso por cuestiones de "prudencia" ante el temor de que, si no se aprobaba la alegación presentada en el ayuntamiento, los socialistas podían acudir a la justicia con un contencioso administrativo que "habría podido suspender el proceso dentro de dos meses y habernos visto con los presupuestos prorrogados de 2024 durante muchos meses", indicaba Vidal.

Los ediles socialistas Ana Morell, Araceli Sansaloni y Miguel Monzonís, en la rueda de prensa / Toni Álvarez Casanova

La alcaldesa ha acusado al PSPV de querer "paralizar" la gestión municipal y asegura que su intención es "poner palos en las ruedas" al Gobierno local. "Lamentamos esa oposición de destrucción".

Después de Pastor y Vidal han comparecido en rueda de prensa los concejales socialistas Araceli Sansaloni y Miguel Monzonís. Este, que fue concejal de Hacienda en la pasada legislatura, aseguraba que el informe del secretario confirma que "se convocó el pleno sin respetar el margen legal con el carácter extraordinario" y recuerda que en dicha sesión "pregunté hasta en dos ocasiones a la alcaldesa por la motivación de la urgencia y no me resondió". El concejal responde, además, que la decisión no se toma "por prudencia", sino que "debe cumplir la ley".

También ha tomado la palabra la portavoz del PSPV, Ana Morell, quien señalaba que "es la primera vez que pasa algo así en Oliva".