Quique Llopis y Empar Vizcaíno, millors esportistes de la Safor

La Mancomunitat de Municipis de la Safor ha organitzat la primera edició de la Gala de l'Esport en col·laboració amb el Grup Radio Gandia. L'acte es va celebrar a la Casa de la Cultura de Xeraco este divendres passat. Es van lliurar tres premis: Millor esportista o equip, masculí i femení, Millor Trajectòria i Empresa o Entitat.

El guardó més important va ser per a l'atleta olímpic de Bellreguard, Quique Llopis, i per la també atleta de Beniarjó, Empar Vizcaíno. Tots dos van rebre els vots dels 31 pobles de la comarca. En el cas de Llopis, el guardó el va rebre sa mare davant l'absència de l'esportiste que està concentrat a les Illes Canaries.

També van ser distingits el tècnic d'atletisme, Toni Puig, i Teika com a empresa o entitat col·laboradora amb l'esport per la seua promoció. Per part del tècnic va rebre el premi la seua parella, Victoria, donat que està de concentració en Tenerife, mentre que el representant de Teika va ser, en esta ocasió, el president del Club Atletisme Safor Teika, Vicent Boscà.

Els ajuntaments de tots els municipis de la Safor van tindre el seu gran protagonisme al premiar cadascú als seus millors esportistes o equips de 2024.

La Casa de la Cultura de Xeraco es va omplir de gom a gom per acollir un acte molt entretingut i dinàmic en el que, per primera vegada, es va reunir tot l'esport comarcal. Els dirigents de la Mancomunitat, alcaldes, alcaldesses i regidors i regidores dels pobles van lliurar els premis.

La Gala de l'Esport de la Mancomunitat de la Safor ha vingut per a quedar-se. S'ha creat perquè tinga una continuïtat en els anys vinents.