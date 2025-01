Sorolls silenciosos entre els fulls de 'la Falzia'

El País Valencià sovint dona el pitjor d’una societat capitalista i alhora aporta el millor d’una societat humanista i dolça. Sí, clar, evidentment com cada territori del món, doncs al final som totes molt semblants. Les particularitats de cada petit país, paisatge, vall, territori o com vulguem dir-li, són el fruit del medi físic i de la història que allí s’ha viscut.

Juntament amb molts altres factors és clar, però segurament les petites diferències culturals que fan especial cada indret del planeta i cada persona de la Terra, em sembla que deriven principalment, d’aquestes dues condicions.

Doncs aquesta terreta, aquest país nostre, de muntanyes, bon clima i molt bona gent, és capaç de fer coses increïbles, que no se les creu ningú, ni sovint les qui les pareixen, i que per això no les coneix ningú o ben poques. I conseqüentment no les valora ningú, o molt poqueta gent. I no és humilitat, que estaria be, més be és deixadesa, falta d’interès i intensitat per viure el moment sense prestar atenció a altres coses, que està molt be però és podria equilibrar també.

Doncs una d’aquestes petites i meravelloses coses que passen sense que moltes ni se n’adonen, és la Falzia. La Falzia és de fet, “la veu dels pobles silenciosos”. Un preciós vers que acompanya el títol d’aquesta revista sociocultural, que naix en la ruralitat i que amb tan sols 5 paraules transmet tot un eloqüent missatge i una filosofia de vida. Doncs això, que ja tenim un nou número de la nostra meravellosa revista. Una revista que sempre m’ha fascinat per la correcta col·locació de tot el que en ella es pot trobar. Està ben maquetada, ben editada, amb un material fotogràfic magnífic, amb uns articles ben seleccionats i d’una gran variabilitat. Però no aquest número, sinó tots, perquè els tinc tots i en són ja 19 números!

Ara bé, el millor no és aquesta correcta col·locació de tot, que deriva evidentment d’un treball en equip, ben dirigit i amb una autoexigència exquisida, sinó que és, com en totes les bones coses, la seua ànima humanista i d’estima cap a la ruralitat. I quan m’he mogut pel mon amb esperit d’aprenentatge i he vist el que fan a altres indrets, sempre em dic amb orgull, que la Falzia és una gran carta de presentació, que no enveja res de tot allò. I part del meu aprenentatge que compartisc sempre que puc, és: més autoestima i més consum local. Eixes són la clau d’altre model de territori, de l’únic que ara per ara pot plantar una mica de cara al model capitalista. És el model d’un territori que parla valencià i que està replet de bona gent que estima apassionadament el seu tros de terra, replet de solucions petites no dependents i que de quan en quan i que de tant en tant, genera iniciatives culturals espectaculars, poetes meravelloses, artistes espectaculars, projectes socials màgics, músics especials... I tot això sense apenes suport institucional, amb coratge, amb independència plena, amb bondat, com és la Falzia, o també la nostra germana i benvolguda Bresca, a la vall de la Safor, en Vilallonga. Portar a qui vullga llegir-la, cultura i coneixement, autoestima, art i crítica constructiva amb tolerància, debat i estima cap a la diferència, des de poblets xicotets d’una vall excepcional com és la Vall de Vernissa, a la resta de la Safor i del País Valencià, és una cosa extraordinària, d’una potència envejable.

Així que vos convide a fer-vos amb el número 19 de la Falzia que la trobareu a les farmàcies dels nostres pobles de la Vall de Vernissa (Palma, Alfauir, Ròtova, Castellonet i Llocnou de Sant Jeroni) i a les llibreries de Gandia. Un dolcet dels bons, dels que engreixen el cervell i no la panxa. A per la Falzia! Ruralitat i estima. Amunt i endavant els pobles silenciosos de la vall de Vernissa.