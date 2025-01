La piscina del Grau de Gandia, otra vez cerrada

El Grupo Municipal Popular de Gandia ha denunciado "la caótica situación del Centre Esportiu del Grau", a raíz de un problema en las calderas de la instalación que ha obligado a cerrar desde el viernes pasado. Aun así, el Gobierno local confía reparar la vería a lo largo de este martes y comunicó a los usuarios, a través del Servei Municipal d'Esports, esta incidencia.

El PP considera que esta situación "deja nuevamente a los usuarios y deportistas en una situación angustiosa, obligándolos a pagar los platos rotos de una gestión ineficaz y desinteresada" del Gobierno local.

Según el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, David Ronda “es inaceptable que miles de gandienses que confiaron en las instalaciones, pagando abonos semestrales o anuales incluso el día antes del cierre, se vean ahora burlados y sin respuestas claras”, al tiempo que critica la gestión del concejal de Deportes, Jesús Naveiro.

Los populares no entienden cómo un problema técnico en las calderas justifica el cierre total del centro. "¿Por qué no se permite la práctica de deportes que no requieren su uso? Esto demuestra una falta absoluta de planificación y compromiso con el deporte local. Los deportistas, que representan a Gandia en competiciones de alto nivel, ven truncados sus entrenamientos por la incompetencia del gobierno local", indica Ronda.

"Cada día que pasa con esta situación, Gandia pierde en calidad de vida, en servicios públicos y en bienestar social. Esta es una burla inadmisible hacia los ciudadanos y una muestra de la incapacidad de los responsables socialistas para ofrecer soluciones. Ronda ha exigido "respuestas inmediatas, una solución definitiva al problema y una gestión transparente que priorice a los usuarios y deportistas del Centro Esportiu del Grau. Basta ya de promesas incumplidas y falta de trabajo. Gandia merece mucho más.