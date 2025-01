Las cadetes del CB Tavernes juegan un torneo internacional representando al IES Jaume II el Just

Las chicas cadetes del Club Bàsquet Tavernes nacidas en los años 2009 y 2010 han sido invitadas para participar en los World School Games en representación del IES Jaume II el Just.

Se trata de un campeonato internacional de baloncesto escolar que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de enero en l'Alqueria del Basket de Valencia. Un total de 17 institutos de 11 países y 3 continentes diferentes competirán en este evento de tres días.

Las jugadoras del club vallero y a la vez alumnas del equipo IES Jaume II el Just competirán en la categoría femenina sub16. Disputarán varios partidos en la fase de grupos, seguidos de diversas eliminatorias para asegurar que todos los equipos tengan la oportunidad de ganar un trofeo.

El evento comenzará oficialmente el sábado 18 de enero con la ceremonia de apertura y los partidos inaugurales, seguidos de un partido All Star. Habrá dos días de actividad, el domingo 19 y el lunes 20. Las valleras competirán contra rivales de todo el mundo

El cuerpo técnico del equipo cadete femenino del CB Tavernes-IES Jaume II el Just está integrado por Batiste Cantus y María Escrihuela (ex alumnos del IES Jaume II el Just) e Isa Grau (actual docente en el instituto).

Los rivales son Safa (Dubai, EAU), BISC (El Cairo, Egipto), ACS Cobham (Londres, Inglaterra), Colegio del Rey (Murcia, España) y British School Valencia (Valencia, España).

Desde C.B. Tavernes agradecen al IES Jaume II el Just su colaboración y la oportunidad de participar en su representación.