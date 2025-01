Pascual Orengo: "ser seleccionador de España colma mis aspiraciones"

La nueva junta directiva de la Real Federación Española de Ciclismo que preside José Vicioso ha designado a Pascual Orengo López como nuevo seleccionador sub23 nacional de ciclismo masculino de carretera.

Natural de Gandia y con 35 años de edad, el ex corredor profesional y actual director toma el control de una de las categorías más importantes del ciclismo, ya que se considera la antesala del profesionalismo.

Orengo inició en 2013 su trayectoria en la dirección deportiva en un amplio abanico de categorías, llegando a formar parte de la dirección de la selección territorial sub23 de la Comunitat Valenciana durante estos últimos años.

En la Comunitat Valenciana también ejerce de presidente de la comisión de pista y vicepresidente de la Federación de Ciclismo, cargos no remunerados que compaginará con el puesto que ahora se le asigna desde la Real Federación Española de Ciclismo.

Orengo, con el edil de Deportes de Gandia y un federativo en la Volta a la Safor 2024 / Levante-EMV

En su currículum también figura su presencia en los Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro-2016 en calidad de entrenador personal de Víctor Hugo Garrido, un ciclista de Venezuela.

"Cuando José Vicioso explicó sus ideas para la categoría sub23, últimamente algo devaluada en el ámbito internacional, nos anunció que quería que cobrara más relevancia. Me ilusionó su línea de actuación y desde esa reunión tuvo mi confianza para gestionar a los sub23. El presidente ha manifestado su preocupación por esta categoría, así como por su calendario, y eso demuestra su implicación. Sus exigencias son altas y a mí me motivan, se nota que tiene pasión por el ciclismo", manifiesta el nuevo seleccionador sub23, quien aterriza con mucha ambición a este cargo.

"Me siento con ganas, quisiera organizarlo todo, pero tenemos que ir paso a paso. Siempre he sido un director deportivo al que le ha gustado el trabajo en equipo. Dentro de la autonomía que tenga, la formación y el trabajo en equipo es lo que creo que debo aportarles, además de poder inculcarles habilidades sociales dentro y fuera de carrera", indica Orengo.

El cometido de Orengo será hacer seguimiento presencial "in situ" de la trayectoria de los ciclistas seleccionables sub23 en las carreras de la Copa de España y vueltas nacionales en las que participen para después poder una selección que dispute el Mundial, el Europeo o el Tour del Porvenir, entre otras competiciones.

El gandiense considera que "hay muy buenos corredores sub23 en España, pero no sé si puedo contar con ellos, sobre todo los que ya forman parte de los equipos Pro Tour".

El gandiense, en su etapa de seleccionador valenciano, con uno de los corredores / Levante-EMV

La labor de Orengo ya ha comenzado con la presentación de su proyecto ante la RFEC, pero en la práctica arranca con una concentración de corredores sub23 que se llevará a cabo a finales de este mes de enero: "la primera competición en la que estará la selección española sub23 será el día 17 de febrero en la Clásica de Jaén, pero me han autorizado a convocar una concentración de ciclistas del 29 de enero al 2 de febrero para reconocer el trazado de esta prueba tan prestigiosa a nivel internacional".

Orengo confiesa que, aunque su mejor experiencia vital fue estar en los Juegos Paralímpicos de Rio-2016, "ser seleccionador nacional de España sub23 es lo más importante en mi carrera. Creo que, ahora mismo, ya no puedo aspirar a más".

A raíz de su nombramiento como seleccionador nacional de ciclismo masculino sub23, Orengo ha recibido infinidad de felicitaciones vía whatsapp y por teléfono. Sus amigos y amigas "están encantados" y su familia se siente orgullosa de él, especialmente "mi padre y mi madre, que son fundamentales en mi vida. Yo estoy en el ciclismo por mi padre y mi madre siempre me ha dicho que ya sabía que me iban a dar este puesto. Mi mujer también me apoya en todo, cuando me conoció yo ya estaba en este mundo del ciclismo y siempre que puede me acompaña allá donde voy".

El flamante seleccionador nacional dando órdenes desde el coche / Levante-EMV

También ha recibido la enhorabuena personal del concejal de Deportes de Gandia, Jesús Naveiro, y del alcalde, este a través de sus redes sociales.

Con la vista puesta en el pasado, Orengo aprovecha esta ocasión para agradecer a las personas, clubes y escuelas de ciclismo e, incluso, medios de comunicación su apoyo, ya que "siempre me han dado cobertura y relevancia".

