Porrat de Sant Blai de Potries 2025: programació

L’Ajuntament de Potries ha presentat la programació del Porrat de Sant Blai 2025, que enguany se celebra uns dies més tard del que és habitual, el cap de setmana del 7 al 9 de febrer. Durant estos dies, com cada any, es preveu multiplicar per deu la població amb l’arribada de visitants.

L’alcalde de Potries, Sergi Vidal, apunta que “el Porrat de Sant Blai torna amb la força i la il·lusió de tots els anys, però amb un convidat molt especial: el document original de la Concòrdia de l’Aigua”. Este any l’Ajuntament col·labora amb el Ministeri de Cultura per a traslladar durant els dies del porrat el document firmat en 1511 per la duquessa de Gandia i el comte d’Oliva, que s’exposarà en la casa consistorial.

“És l’oportunitat perfecta per a seguir reivindicant el nostre poble com un lloc de concòrdia per a la comarca de la Safor des de 1511, des de la signatura d'este pacte de l’aigua entre Maria Enríquez i Serafí de Centelles”, explica l’alcalde.

L’exposició del Ministeri de Cultura inclou tres documents originals relacionats amb el patrimoni hidràulic del municipi, custodiats per l’Arxiu de la Noblesa de Toledo. A més, també hi haurà una segona exposició en col·laboració amb la Càtedra Demetrio Ribes de la Universitat de València, sobre assuts. “Un any més, el nostre patrimoni hidràulic i la Ruta de l’Aigua juguen una part fonamental en el Porrat”, afirma Vidal.

Missa en honor a Sant Blai, en una imatge d'arxiu. / Levante-EMV

Per la seua part, la regidora de Cultura, Igualtat i Comerç, Estela Sanchis, explica que “el Porrat d’enguany seguix la tendència de l’any passat d’una elevada participació de dones en la programació”, referint-se a una proposta cultural i artística capitalitzada per dones. “Seguim apostant per la música per a dinamitzar el públic visitant, amb l’objectiu que comerços locals, fira, artesans i mercat gastronòmic tinguen una repercussió econòmica positiva”, afirma la regidora. Defensa que “es tracta de seguir creant economia per mitjà de la cultura”.

Així, Potries albergarà en 48 hores les actuacions de Sandra Monfort, Quinto, DJ Trapella, DJ Nerea de Toledo, Blackbird Trio, la rondalla La Comarcal, la Colla de Cabuts d’Ador, i l’Associació de Dolçainers i Tabaleters de la Safor. També destaca l’actuació del grup Lespurna, de l’Horta Sud, afectat recentment per la DANA. Es mantenen també la tradicional representació de titelles “Sant Blai i la seua relíquia”, la fira d’atraccions i els mercats gastronòmic i artesà, així com els tallers gratuïts de ceràmica, i la tradicional relíquia de Sant Blai a l’Església.

A més, abans del cap de setmana, Potries acollirà un miler de xiquets i xiquetes d’escoles de tota la comarca, entre dijous 6 i divendres 7, mantenint la tradicional visita de les escoles de la Safor al Porrat de Sant Blai. També el cap de setmana inclou programació per als més menuts, amb l’actuació de Dani Miquel i els contacontes de Carles Cano i Marta Pellicer.