«Quiero que a Gandia se la trate al mismo nivel que a los destinos turísticos referentes, porque lo somos»

Coincidiendo con el inicio del año, José Manuel Prieto hace balance de esta primera etapa de la legislatura y aborda las cuestiones polémicas y de actualidad en los días previos a la gran cita de la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

Permítame comenzar preguntándole por qué no ha sido posible un acuerdo con el Ayuntamiento de Benirredrà para solucionar el conflicto del trinquet.

Porque los procesos judiciales están demasiado avanzados y ahora solo cabe esperar que el pronunciamiento llegue con lo que tenga que determinar. Lo que hemos querido defender desde Gandia es el interés público. Allí se ha invertido mucho dinero de los gandienses y creo que no debe derribarse una infraestructura que, además, Gandia necesita. Cuando asumí el cargo de alcalde fui a pedir perdón a los vecinos afectados, y eso no ha servido. Creo que hemos perdido mucho tiempo por una actitud un tanto obstruccionista por parte de los vecinos, si bien en el ayuntamiento siempre he visto la mejor predisposición.

"Estoy convencido de que el trinquet lo terminamos y lo inauguramos"

¿Está convencido de que el trinquet no se derribará?

Estoy convencido de que lo terminamos y de que lo estrenamos.

Sanidad cerró los consultorios médicos de Beniopa y Benipeixcar. ¿Continúa dolido por esa decisión?

Me parece una decisión unilateral, y creo que eso no vale en las cuestiones importantes. La razón de fondo es un nuevo mapa sanitario de Gandia, y eso, que es tan importante y sensible, merece interlocución, opinión y colaboración con el ayuntamiento, y nosotros la ofrecimos. Lo que no puede ser es que se active un nuevo mapa sanitario sin contratar a más personal, que abramos más infraestructuras sanitarias con el mismo personal. Esa es la única razón que explica esos cambios, razones que nosotros, aunque ya nos han contestado a las alegaciones, no compartimos.

¿Este conflicto ha supuesto una pérdida de confianza, una fractura entre usted y el presidente de la Generalitat?

Sobre esta cuestión con el presidente solo he mantenido dos conversaciones, una formal y otra informal. Los contactos eran con el conseller. Hubo un momento en que parecía que podíamos llegar a un acuerdo e iniciar una nueva etapa en un servicio esencial para dos distritos que tenían una buena asistencia sanitaria. Pero, en un momento dado, esa propuesta de acuerdo se rompe unilateralmente por parte de la conselleria. Lo mínimo que se merece Gandia es que se descolgara el teléfono y se diera una explicación válida para el conjunto de los ciudadanos, y eso no se ha producido nunca.

¿La vía judicial que se apuntó inicialmente queda descartada?

Yo no descarto nada, pero es cierto que el mapa sanitario es una potestad de la Generalitat.

Hablando de infraestructuras, ¿no va muy lento el proceso para desdoblar la vía férrea de Gandia a Cullera?

Sí, va lento. Porque la tramitación ambiental es compleja, y eso lo podremos compartir o no, pero es así. ¿Dónde está la complejidad? Pues en la cantidad de informes que se han pedido a todas las administraciones para ultimar una infraestructura tan importante. Tengo la garantía del ministerio de que se ha avanzado todo lo posible. Insisto, no voy a parar hasta disponer de la Declaración de Impacto Ambiental para resolver una infraestructura que es fundamental.

¿Y de Gandia hasta Dénia usted qué defiende, un tranvía, el tren de la costa, los dos proyectos, una vía compatible?

Yo soy práctico. Defiendo lo que sea más útil para las conexiones, la vertebración y las oportunidades. Desde ese punto de vista, tiene que ser esa mesa de diálogo a la que nos hemos comprometido y que impulsamos desde Gandia la que determine la solución. Pero quiero ser cauto y honesto, porque en esto del tren de la costa ya hemos superado muchos anuncios y no quiero más frustraciones, sino realismo. Lo que toca es abordar las dos soluciones que han planteado el Gobierno de España y la Generalitat, creo que complementarias, porque los ayuntamientos no queremos renunciar a nada. Todo lo que sea bueno se debe desarrollar. Esa mesa de diálogo es la que debe perfilar en la rentabilidad económica, pero también en la social.

¿Para cuándo esa reunión que convocará al Gobierno, la Generalitat y los alcaldes?

Para el primer trimestre de este año. Seremos los alcaldes quienes convocaremos y las otras administraciones acudirán.

Otra infraestructura capital. Hasta dentro de dos años no estará el proyecto del desdoblamiento de la CV-60 entre Terrateig y l’Olleria, y para la prolongación en la Safor, ni siquiera hay acuerdo para conectarla con la autopista AP-7. Le insisto, ¿no es una lentitud espantosa?

Por eso he impulsado el pacto por las infraestructuras, porque lo que se firma compromete, y el Ministerio de Transportes ya tiene un documento sobre lo que se tiene que hacer en Gandia y una hoja de ruta con sus prioridades. Falta calendario y financiación. Y entiendo que por parte de la Generalitat se firmará un documento similar para determinar, entre otros aspectos, en encaje entre la CV-60 y la AP-7, porque no podemos prolongar más el déficit de que Gandia no disponga de salida a la autopista. En conclusión, del protocolo de infraestructuras tenemos que pasar al pacto por las infraestructuras, y eso es lo que voy a impulsar, con todas las administraciones, hasta el final de la legislatura.

Cuando habla de conectar Gandia al Corredor Mediterráneo, ¿de qué proyectos habla?

Fundamentalmente la conexión del tren, la de carreteras, que te permitirá la CV-60, y la consideración de Gandia como puerto marítimo de las Comarcas Centrales para el tráfico de mercancías, y eso se hace declarando el puerto como infraestructura auxiliar del Corredor.

¿Teme que la Generalitat argumente que no puede acometer obras previstas por la urgencia de invertir en la zona de la dana?

Creo que hemos abierto una nueva etapa de la legislatura. La emergencia continúa en los municipios afectados y es evidente que debemos seguir volcados en la reconstrucción para llegar a la normalidad de antes de la riada, y en eso nos debemos comprometer todos. ¿Como afecta eso a las prioridades? Es pronto para determinarlo con la Generalitat, pero es evidente que la velocidad de algunas inversiones será distinta.

"En turismo Gandia tiene que seguir incidiendo en la calidad y en la sostenibilidad"

Más hoteles, más turistas, más desestacionalización. ¿Hacia dónde va el turismo de Gandia?

Fundamentalmente incidiendo en dos vectores, la calidad y la sostenibilidad, y eso te lo da la diversificación del perfil del turista, sin renunciar a ninguno, también en la generación de nuevos hoteles, en parte gracias a los incentivos del ayuntamiento, y desde luego en ese trabajo de calidad que el sector mantiene desde hace tiempo. Somos un destino referente y una de las insistencias es trabajar más meses al año.

¿Le ha contestado la Generalitat a la petición de una marca turística propia?

Ni a eso ni a la petición de reunión con alguien de la conselleria en el último año.

¿Es una ruptura?, ¿es que la Generalitat está actuando contra Gandia?

En otras etapas de la legislatura hemos sido capaces de sentarnos con quien era la secretaria autonómica de Turismo para cooperar. No quiero polémicas y siempre estoy dispuesto a hablar. Lo que espero es que la Generalitat me permita explicar por qué queremos una marca turística. Y lo he pedido siempre, gobierne quien gobierne, a partir del momento en que Elx, que no es capital de provincia, obtiene la marca. Yo quiero que a Gandia se la trate al mismo nivel que los destinos turísticos referentes, porque lo somos.

El alcalde, en otro momento de la entrevista. / Natxo Francés

¿Gandia quiere parecerse a Benidorm?

No. Benidorm es un caso singular. Gandia no tiene que parecerse a ninguna otra. Es una ciudad que ejerce su capitalidad y liderazgo con el bagaje de su historia, con sus valores, con el dinamismo y la ambición de ciudad que nos caracteriza y, desde ese punto de vista, extender nuestro propio modelo.

¿Teme que los apartamentos turísticos generen conflictos en Gandia?

No, porque hemos sido capaces de arbitrar con el sector medidas que evitan el intrusismo. En Gandia la mayoría de apartamentos son reglados, con agencias que trabajan muy bien y también hay una parte de alojamientos vinculados a familias de propietarios, que es una garantía. Se ha hecho un buen trabajo de acabar con el intrusismo y la prueba es que hemos tenido solo unos problemas puntuales en determinadas fincas.

Yo comparto ideas y valores de un partido en el que milito, pero también sabiendo que soy alcalde de todos los gandienses

Repite usted que es un alcalde que no quiere ser partidista, pero, obviamente, pertenece a un partido. ¿Como se explica eso?

Es mi forma de pensar. Yo comparto ideas y valores de un partido en el que milito, pero también sabiendo que soy alcalde de todos los gandienses, y eso supone asumir que todos los días gobiernas para todos, que no puedes gobernar solo para quienes piensan como tú, y que la política implica negociación, acuerdo, pacto permanente. Eso no es traicionar ni tus principios ni los de nadie. Si a mí me preguntan de qué soy primero respondo que de Gandia, ante quien sea, y esa es una garantía hacia mis ciudadanos para que sepan que yo rindo cuentas ante los ciudadanos y que cuando me eligieron alcaldable en mi partido ya sabían que esa es mi forma de ser.

En los últimos comunicados del PP, cuando se refieren a usted dicen ‘el alcalde sanchista’. ¿Se considera usted así?

Es que la retórica del PP es polarizadora, y creo que los ciudadanos están muy cansados de los reproches entre partidos. La política es imprescindible, porque aquí venimos ha hacer política, pero lo que no es necesario es el partidismo y menos aún la crispación. Ese etiquetaje continuo que practica una parte del PP, no diré todo, cansa a los ciudadanos, que esperan un poco más de altura, no solo de nosotros, también debate público.

Termino. Una gestión de la dana más que cuestionable y tres manifestaciones con decenas de miles de personas exigiendo la dimisión del presidente Mazón. ¿Usted se suma a esa petición?

Yo no he hecho ningún pronunciamiento sobre la gestión de la dana...

Yo sé lo que hice, y sé cómo se me criticó cuando a las 8.10 de la mañana del día 29 de octubre envié a todos los escolares a casa

Por eso se lo pregunto.

Me parece tan trágico todo lo que ha sucedido, que creo que lo que sobra es debate partidario con reproches. Yo sé lo que hice, y sé cómo se me criticó cuando a las 8.10 de la mañana del día 29 envié a todos los escolares a casa. Y sé lo que tuve que aguantar por lo que hice para proteger a mis ciudadanos. A partir de ahí, como cada uno sabe lo que hizo ese día, que cada uno asuma su responsabilidad. Yo lo que espero del presidente de la Generalitat, con toda sinceridad, es que explique, que asuma sus responsabilidades y que, en el momento que corresponda, los ciudadanos se pronuncien. No creo que ahora tengamos que ir a las elecciones, hay otras formas de superar la crisis reputacional e institucional de la Generalitat, pero desde luego los valencianos merecen un gobierno que esté a la altura.

Que sería cambiar a Carlos Mazón por otro diputado del PP.

Eso es lo que ha ofrecido el PSPV, y me parece razonable. Pero antes toca ayudar a la reconstrucción. No podemos devolver las vidas humanas, pero sí los equipamientos, las infraestructuras, las dotaciones que necesitan los municipios. Eso es lo que la Generalitat tiene que liderar y, después, el presidente que asuma su responsabilidad.