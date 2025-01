El 'Foc i Flama' saluda al 'Tio de la Porra'

Presentació del 'Foc i Flama' de les Falles de Gandia / Natxo Francés

L’esperat Foc i Flama del 2025, que en enguany complix 75 edicions, s'ha presentat amb una sèrie d’emocionants novetats que faran d’aquesta publicació un referent més modern i visualment atractiu, sense perdre l’essència que caracteritza les festes i tradicions. Segons informa la Federació de Falles de Gandia aquest 2025, amb l’ajuda del departament de Cultura de la Federació de Falles, el disenyador vallisoletà Fernando Fuentes amb les fotografies del gandià Salva Gregori son qui han creat la nova versió del Foc i Flama. Així doncs, els fallers i falleres podran gaudir d’una edició renovada que integra elements contemporanis amb la tradició fallera que tant ens distingeix.

Les principals novetats que incorpora el Foc i Flama d’enguany comencen amb l’estrena d’un logotip completament renovat, acompanyat d’una nova tipografia moderna i visualment impactant. Aquests canvis busquen donar una imatge més actual i fresca a la publicació, mantenint alhora l’essència de les tradicions pròpies de les Falles de Gandia.

Aquesta edició trenca amb els dissenys tradicionals en presentar una portada i contraportada completament unificades. Aquest canvi en l’estructura visual permet oferir una imatge més moderna i harmoniosa que reflecteix la cohesió de la festa fallera a Gandia.

Per la seua banda, el Tio de la Porra, una figura tradicionalment vinculada a la ciutat de Gandia, és l’eix temàtic de la publicació. Aquest disseny ressalta la importància de les arrels i simbolitza l’alegria i la festa que inunden els carrers de Gandia durant els dies de Falles.

Com a homenatge a les Falleres Majors de Gandia, el Foc i Flama inclou una pàgina de cortesia amb un disseny exclusiu que reprodueix el color i el dibuix oficial de la tela que adornen els seus vestits. Un detall que reflecteix l’admiració i el respecte per aquestes representants de la festa.

A més, els membres de la Federació de Falles apareixen en una fotografia oficial, destacant els seus membres vestits amb la indumentària del Tio de la Porra. Aquesta imatge ressalta el compromís de la Junta amb la tradició fallera i de la ciutat.

El Foc i Flama inclourà una sèrie de fotografies de la Cort d’Honor de les Falleres Majors de Gandia, preses al Palau Ducal dels Borja. Aquesta localització, carregada d’història, aporta un toc d’elegància i simbolisme a la publicació.

Enguany s’ha renovat el format amb una nova organització cromàtica. Cada secció de les falles de la ciutat tindrà un color distintiu, cosa que facilita la navegació i dóna una major fluïdesa a la lectura, alhora que millora l’estètica general de la publicació.

En aquesta edició s’ha comptat amb la col·laboració de destacats escriptors i periodistes locals que aporten la seua visió sobre les Falles de Gandia. Aquesta participació literària enriqueix el contingut del Foc i Flama i ofereix una mirada fresca sobre les tradicions, la cultura i la història de la festa. A tots ells se'ls ha regalat en la presentació La Flama, imatge que simbolitza aquest nou format del llibre més important de les falles de Gandia.

Com destaca la Federació de Falles de Gandia, "amb aquestes novetats, el Foc i Flama de 2025 referma el seu paper com a gran llibre de les Falles de Gandia, oferint una publicació més moderna, atractiva i rica en contingut, però sempre fidel a les nostres tradicions i a l’essència de la nostra festa més gran. Aquest llibre no només és un testimoni visual de la nostra identitat, sinó també una celebració de la creativitat, l’esforç i el treball que tots els fallers realitzen per fer de les Falles de Gandia el que són, Festa d’Interés Cultural i Patrimoni Immaterial de la Humanitat".