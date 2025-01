Ni paraula, ni honor: la deslleialtat del PSPV i les seues conseqüències per a Oliva

Com a regidor delegat d’Hisenda de l’Ajuntament d’Oliva, em veig en l’obligació d’expressar la meua profunda decepció i preocupació davant la recent actuació del grup municipal socialista. En un acte que només pot qualificar-se com a deslleial, deshonest i partidista, el PSOE ha forçat la repetició del procés d’aprovació del pressupost municipal de l’any 2025, després de presentar una al·legació a la convocatòria extraordinària i urgent del ple en què es va aprovar el passat 5 de desembre.

Des de l’inici del meu mandat, he treballat incansablement per reduir la crispació que va marcar la legislatura anterior. Amb este objectiu en ment, vaig tendir la mà als tres grups municipals de l’oposició en qualsevol dubte o aclariment al voltant de les meues 2 regidories. L’any anterior, els terminis van ser molt curts per a estudiar el pressupost i sense opció d’afegir propostes dels grups municipals de l’oposició i, per això, enguany els hi vaig atorgar més de deu dies per estudiar el pressupost municipal, escoltar les seues propostes i tractar d’incorporar totes les possibles en el document final. Tot este esforç va culminar en tres reunions de treball, després de les quals es va proposar utilitzar la ferramenta legal de la convocatòria extraordinària i urgent per reduir terminis i facilitar l’entrada en vigor del nou pressupost en la primera quinzena de gener, acceptant-ho tots els grups municipals de l’oposició en l’última taula de treball del dia 2 de desembre.

És important destacar que tant el Partit Popular com Compromís van complir amb la seua paraula i van mostrar una actitud constructiva i responsable. No obstant això, el PSOE, en una maniobra que només pot interpretar-se com un intent de retardar al màxim possible l’entrada en vigor del pressupost i entorpir el funcionament de l’Administració local, va incomplir amb el seu compromís. Esta actitud no només és una falta de respecte cap a l’equip de govern i els altres grups municipals, sinó també cap als ciutadans d’Oliva, que mereixen una administració eficient i compromesa amb el seu benestar.

Tirant un poc d’hemeroteca, ara resulta que per a aprovar el pressupost de l’any 2019, es va fer ús de la convocatòria extraordinària i urgent per al plenari d’aprovació provisional i definitiva del pressupost en els mesos de novembre (dia 13 a les 19.30 h) i desembre (dia 17, a les 9.00 h) de 2019. En aquell moment, Projecte Oliva, malgrat haver donat únicament 2 dies per què s’estudiara i analitzara, ens vam abstindre perquè enteníem que els assumptes a tractar eren de gran importància. I, en aquell moment, es va justificar la urgència per intentar fer tot el possible perquè arribara l’aprovació abans de que finalitzara l’any 2019...O siga, en 2019 serveix la convocatòria extraordinària i urgent per a aprovar el pressupost d’un any pràcticament acabat i, per a 2024, el govern de PRO-UCIN fa ús de la mateixa ferramenta amb l’acord de tots els grups municipals de l’oposició per haver disposat de quasi 2 setmanes per a estudiar el pressupost (del 22 de novembre fins el 5 de desembre) i poder tindre’l en vigor en la primera quinzena de gener i al grup municipal socialista ho impugna? On està la seua honorabilitat i responsabilitat? Ja vos dic jo: ni està, ni se l’espera.

És fonamental que tots els grups municipals treballem junts, amb lleialtat i responsabilitat, per garantir el bon funcionament de la nostra ciutat. El grup socialista ja ha pres la seua decisió. Llàstima. La política d’obstrucció i deslleialtat no té cabuda en un Ajuntament que ha d’estar al servei dels seus ciutadans. Per este motiu, nosaltres, en 2019, vam posar el focus en el tractament del contingut del plenari, el pressupost municipal, i no en el formalisme legal de la tipologia de convocatòria, ja que enteníem de la importància de l’aprovació d’este document que explica com s’han de gestionar els diners públics.

Ah! Per cert, dues mentides que, per molt que les repetisquen la Sra. Morell o el Sr. Monzonís no es convertiran mai en veritat: el pressupost no és il·legal i, la Sra. Morell, sí que va estar present en el plenari del 5 de desembre. Ah! Encara que s’haja de repetir el plenari, amb el mateix pressupost presentat, plantilla i RLT, haurem aprovat 2 pressupostos en any i mig de legislatura; mentre que el PSOE, en l’anterior legislatura, soles 2 pressupostos en 4 anys... i a l’acabament de l’any.

En conclusió, reitere el meu compromís de seguir treballant amb transparència, diàleg i responsabilitat, sempre en benefici de la nostra ciutat i els seus habitants. Oliva mereix un govern local que estiga a l’altura de les seues expectatives i necessitats, i no permetrem que actituds deslleials i obstruccionistes ens desvien d’aquest objectiu.