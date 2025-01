IV Premi Vicky Foods a la investigació en nutrició i salut

El dimecres 15 de gener es va celebrar en el Centre d’Innovació en Nutrició i Salut Vicky Foods, a Villalonga, el lliurament del Premi de la Fundació Vicky Foods, el qual arribava a la quarta edició i que va ser guanyat per Manuel Rodríguez Concepción del Departament de Biotecnologia i Millora Vegetal de l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes Eduardo Primo Yufera, un centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CESIC) i de la Universitat Politènica de Valencia, pel seu treball: “Aumento del contenido de provitamina A y su bioaccesibilidad en vegetales, mediante la combinación de técnicas biotecnológicas con tratamientos a base de hormonas y luz intensa”.

El premi és un projecte que uneix els propòsits de dues institucions: el de la Fundació Vicky Foods, la qual té entre els seus fins fundacionals fomentar la innovació i l’emprenedoria a traves d’activitats per al desenvolupament, suport o impuls de projectes generadors d’innovació en el sector alimentari i el del Centre d’Innovació en Nutrició i Salut (CINS), compromès amb la promoció de la investigació científica per a la millora nutricional dels productes elaborats per Vicky Foods. Amb este guardó, el holding internacional d’alimentació busca reconèixer la labor d’investigació i el seu desenvolupament innovador en l’àmbit de l’alimentació i de la salut.

L’acte començà amb el discurs del CEO de Vicky Foods, Rafa Juan, qui després de donar la benvinguda els presents digué: “Des que Vicky Foods va començar el seu camí, els nostres orígens han estat sempre presents com a punt de referencia per a entendre el nostre present i redefinir el nostre futur. És necessari recordar sempre d’on venim i la importància dels nostres valors per a arribar i mantenir-nos on estem, per la qual cosa, fidels a la nostra essència, seguim apostant per la qualitat, la satisfacció dels nostres clients i consumidors, el desenvolupament del nostre equip, la millora continua, la innovació i la responsabilitat social. [...] La nostra ambició és contribuir, des de la Fundació Vicky Foods, a posar en valor un aspecte que entenem clau per a avançar en la construcció d’una societat més sostenible, com és la innovació a traves de la investigació.[...] Este premi constitueix un reconeixement a la labor dels investigadors que, amb els seus treballs o projectes, permeten descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l’àmbit científic i tecnològic. El premi avalua també la capacitat d’aplicar els resultats de la investigació per a la fabricació de nous productes o la millora de materials o processos”.

El torn de paraula continuà amb Ernesto Fernández Pardo, qui destacava les virtuts del Centre d’Innovació en Nutrició i Salut (CINS): “La millora de la qualitat nutricionals dels aliments, el desenvolupament de productes sostenibles i la innovació tecnològica dels processos productius reflecteixen una visió de futur i un compromís que mereix el màxim reconeixement. [...] La Fundació Vicky Foods no solament dona suport a la investigació sinó que també fomenta el diàleg entre la ciència i la societat, cosa crucial en un moment en que cal enfortit els lligams entre els dos mons. [...] Vicky Foods és l’exponent d’uns valors basats en un recorregut empresarial i familiar que es senten orgullosos del seus orígens i rememoren constantment els fonaments posats per Victoria i Antonio, fonaments sòlids sobre els quals les generacions posteriors han continuat edificant. Tot un referent que encarna l’esperit del poble valencià, un esperit emprenedor treballador i resilient”.

Jéssica Cánovas anuncià que anava a fer-se la ponència de la convidada especial per a este acte. Sara Garcia Alonso. Llegí el seu llarg currículum: llicenciada i màster en Biotecnologia; doctorada cum laude en biologia molecular del càncer; ha fet investigacions sobre medicina personalitzada en el càncer en el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC); investigadora postdoctoral en el Centre Nacional de Investigacions Oncològiques (CNIO) formant part de l’equip del bioquímic espanyol Mariano Barbacid; lidera un projecte pel descobriment de nous fàrmacs contra el càncer de pulmó i el de pàncreas; l’any 2022 fou seleccionada, entre 23.000 candidats, com a membre de la reserva de l’Agència Espacial Europea (ESA), i així es va convertir en la primera dona espanyola en aconseguir ho.

Sara Garcia feu un repàs per tota la seua vida acadèmica, des de l’institut fins a la universitat, i de tota la seua trajectòria professional, i a traves del títol de la seua conferencia “Desde el Laboratorio a l’Espacio Exterior”, explicà la importància que té la presencia dels astronautes en les estacions espacials, on es poden fer investigacions que repercutiran després en benefici de la nostra vida quotidiana o en la millora dels processos relacionat amb l’envelliment.

Ximo del Rio inicià el protocol de l’acte de lliurament del premi dient: “En esta IV edició del Premi s’ha avaluat en el treball guanyador el seu grau d’innovació, la seua viabilitat tècnica per a ser introduït en el mercat i l’interès pràctic que tinguera per al sector”. A continuació digué el nom del guanyador i el títol del seu treball. Manuel Rodriguez Concepción va rebre, en l’escenari, de mans de Diana Morant i de Rafa Juan, l’escultura “Créixer”, feta per Josep Basset amb deixalles d’acer inoxidable, la estructura de la qual es basa en dos quadrats centrals enlairats i entrellaçats, en memòria de les magdalenes quadrades amb les quals s’obriren finestres innovadores, i coronada per una V, de Vicky, el nom de la fundadora.

El guardonat, Rodriguez Concepción digué que ell era el cap visible d’un equip amb qui havia de compartir el guardó. Mencionà Luca Morelli i Pablo Pérez Colau, estudiants de doctorat i José Antonio Darós director de Biotecnologia de Virus Vegetals. Digué que ells es dedicaven a la investigació bàsica en el laboratori, en el qual estudien els processos que fan funcionar les plantes, per a veure com es pot beneficiar la societat amb l’obtenció d’aliments amb un major valor nutricional. Ells treballen sobre el problema de la malnutrició denominada “fam amagada” que és la que es produeix davant la deficient aportació de micronutrients, deficiència de vitamines i de minerals fonamentals per a la bona salut que no sempre s’obtenen en l’alimentació habitual. Fa falta el que ells aconsegueixen en el laboratori, la biofortificació, de la qual s’ocupa el treball guardonat”.

La ministra, Diana Morant, feu el discurs final en el qual va fer una defensa ferma de la ciència, dels científics i de la seua aportació a la societat: “La ciència, el coneixement i la innovació tenen sentit quan traslladen a l’àmbit local, a les cuines de les nostres cases, les seues solucions. [...] La investigació té tantes implicacions en el nostre dia a dia que fa que qualsevol descobriment científic es puga transformar en innovació i el nostre país ocupa un dels llocs importants en el rànquing internacional de producció científica, i cal que els seu treball tinga repercussió en la societat amb l’ajuda del sector privat, aquell que fa una aposta decidida per la ciència i per la innovació. [...] El 70 per cent de la investigació que es fa en el nostre país es fa en la universitat i d’ella el 95 per cent es fa en les universitats públiques, on l’interès social dels descobriments va més enllà de l’interès de mercat. [...] El meu ministeri té el pressupost més alt de la historia en el nostre país dedicat a la ciència i a la investigació. Estem convençuts que no haurà futur sense ciència. [...] El CNIO, el CSIC, en els quals treballen les persones que m’han precedit ací dalt de l’escenari, són centres d’investigació publica, pagats pels nostres impostos. Ciència publica de referencia capital dins d’Europa. [...] De cada cinc nous llocs de treball, un d’ells, està en els sector relacionat amb la ciència i la innovació i ja no és una constant la fuga de talents, ara estem reclutant i atraient talent. [...] Vull destacar la importància de la col·laboració publicoprivada per a convertir tota eixa ciència en innovació. [...] El meu darrer missatge és fer una clara defensa de la ciència enfront del negacionisme, enfront d’eixa amenaça de la desinformació, de les boles i dels atacs que pateixen, de vegades a traves de les xarxes socials.