Vicent, Canari i Ibiza (Ajunt. de Xeraco), únics invictes en la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí

El trinquet d'Oliva ha acollit este dimarts una doble sessió de la Lliga CaixaBank de raspall masculí. En la partida de Pro1, Moltó, Murcianet i Momparler (Barxeta) sumen la primera victòria en tres partides en imposar-se 25-15 a Salelles, Raúl i Bossio (Llosa de Ranes), que perden la condició d'invictes després de guanyar els dos primers encontres.

Amb este resultat, Vicent, Canari i Ibiza (Ajuntament de Xeraco) és l'únic equip invicte en el campionat en haver resolt amb èxit els dos primers compromisos. Malgrat la derrota a Oliva, el trio de la Llosa encapçalat per Salelles II lidera la classificació amb 5 punts.

El trinquet Eusebio de Sueca acull este dimecres doble jornada de Lliga CaixaBank Pro1. A les 17:00h, Ian, Tonet IV i Marc (Genovés) jugaran contra Montaner, Seve i Néstor (Castelló). I després serà el torn d'Alejandro i Nacho (Montserrat) contra Pere Roc II, Monrabal i Bueno (Meliana)

La mala notícia de dimarts al Trinquet d'Oliva es va produir en la primera partida corresponent a la Lliga CaixaBank Pro 2 de raspall. El duel entre Ramón i Terrades (Castelló de Rugat) contra Feo i Alejandro (Llosa de Ranes) es va definir per la lesió de Feo. El rest de la Llosa de Ranes es va fer mal al braç i no va poder acabar la partida, per la qual cosa el reglament dona el màxim resultat (25-00) a la parella de Castelló de Rugat, que en esta ocasió va comptar amb Ramón per a suplir l'absència de Ximo.