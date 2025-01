Beniarjó aposta per millorar la qualitat de vida de la ciutadania amb l’Agenda 2030

Sota el títol "Transformant el present per assegurar el futur", l’Ajuntament de Beniarjó ha posat en marxa un ambiciós projecte per a impulsar l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l’àmbit local. L’objectiu d’aquesta iniciativa és establir un model que millore la qualitat de vida de la ciutadania, potencie l’economia local i protegisca l’entorn natural i patrimonial del municipi.

Per a dur endavant aquest projecte, el consistori ha obtingut una subvenció de 14.900 euros de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, una quantitat que destinarà a finançar accions de formació, sensibilització i comunicació que impliquen al govern local i a la ciutadania.

Les activitats estan pensades segons l’edat i les necessitats de cada col·lectiu. Així, els xiquets i les xiquetes podran descobrir, a través de tallers, cançons i contacontes, conceptes com la mar, i l’aigua, la natura i el medi ambient. A més, treballaran al voltant del reciclatge o la cura del medi ambient, tot d’una manera entretinguda i didàctica.

Per a la gent jove s’ha programat un Escape Room al voltant dels ODS que potenciarà el pensament lateral, la col·laboració i la imaginació de les persones participants. Pel que fa al públic adult, s’han organitzat tallers i xarrades per conèixer els ODS, fomentar la col·laboració i descobrir maneres de millorar l’entorn local. Finalment, per a la gent gran, s’han programat activitats per a evocar records i experiències de la seua vida.

Aquest projecte multigeneracional inclou també enquestes i activitats, tant de manera digital com presencial, per tal de garantir que tots els veïns i veïnes de Beniarjó puguen participar i expressar la seua opinió. Amb aquesta iniciativa, Beniarjó pretén fer un pas endavant en la conscienciació ambiental i social, i fomentar que la ciutadania estiga compromesa amb la cura del planeta i el benestar col·lectiu.