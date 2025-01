La UE Tavernes tiene muchas bajas ante la visita al Gerardo Salvador de Paterna

Partido "trampa" el que le espera a la UE Tavernes en Paterna, programado a las 12 horas del domingo y correspondiente a la 17ª jornada de la Lliga À Punt Comunitat.

Y es que los de la Valldigna pelean por los primeros puestos, mientras que el cuadro de l'Horta está inmerso en la pelea por la permanencia en la categoría. Precisamente, de la mala situación clasificatoria de los locales recela el entrenador vallero, Edu Palomares "Tomaca", quien pide a sus jugadores máxima concentración y tensión durante los noventa minutos para solventar con éxito este compromiso.

Un Tavernes que contará con muchas bajas. No pueden jugar por sanción Natxo, Pedro y Edu, también está la ausencia de Artur y las bajas de Corbalán, Marc y su hermano Vicent por lesión, mientras que son duda los capitanes Joan y Aarón. El entrenador y el delegado no podrán sentarse en el banquillo porque están sancionados.

Todo esto indica que el míster vallero tenga que convocar a algún juvenil, pues es total la confianza que hay depositada en la cantera de la entidad.