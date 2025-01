Duro golpe para el CF Miramar en la última jornada de la 1ª vuelta en la Lliga À Punt Valenta

El CF Miramar cae derrotado por 0-3 ante el Rojales CF en el último partido de la primera vuelta de la Lliga À Punt Valenta disputado el pasado sábado en el Molí.

Partido que era clave para la obtención de tres puntos vitales y consolidar las buenas sensaciones que iba venía mostrando el equipo miramarino en las últimas semanas, pero que desgraciadamente no se pudo conseguir.

Una primera parte sin ritmo ni juego, donde pasaban muy pocas cosas y en la que la tónica predominante fueron las disputas aéreas. Ningún equipo se adueñaba del encuentro, hecho que favoreció al equipo visitante.

En la segunda mitad no cambió mucho el sino del partido. El equipo visitante, tácticamente bien situado en el campo y con rápidas transiciones a la contra seguía dañando al CF Miramar. El equipo local no compitió en ningún momento como sabe ni estuvo a la altura de las circunstancias. Aún así dispuso de alguna ocasión aislada para poder empatar el partido, pero no estuvo acertado en la toma de decisiones en momentos clave.

Duro golpe para el equipo de la Safor, que es consciente de la dificultad que entraña la competición, por lo que ahora debe de realizar un cambio de mentalidad y un gran esfuerzo colectivo para revertir la mala dinámica de resultados.

El próximo partido y primero de la segunda vuelta será contra la UD Paterna.