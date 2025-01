Panxo, cantant de Zoo, pregoner de les Falles de Gandia de 2025

Antonio Sánchez Pardines, conegut artísticament com a Panxo, serà el pregoner de les Falles de Gandia 2025, segons acaba d'anunciar la Federació de Falles de la ciutat. Panxo, va nàixer a Oriola l’any 1982 i va vindre a Gandia quan només tenia un any junt amb els seus pares i els seus dos germans. Va estudiar al col·legi Joan Martorell i a l'institut Maria Enríquez i més tard cursa la llicenciatura Filosofia en la Universitat de València.

Des de ben jove ha participat en distints projectes musicals, principalment de música urbana, com ara el grup gandià Sophy Zoo o els Orxata Sound System. Més endavant lidera la creació del projecte musical de Zoo Pose, un grup que combina distints estils i format per músics de les comarques centrals.

En 2014 publica el seu primer tema ‘Estiu’ i que serà tot un èxit, i a partir d’ací es consolida com a un dels grups més importants de la música en valencià. La seua discografia es compon de tres discs: Tempestes Venen del Sud, Raval i Llepolies, a la que cal afegir diversos senzills i l'edició del projecte Zoo Il·lustrat de llibres per a infants. En 2024 van aturar la seua activitat com a grup, celebrant el seu últim concert en Gandia.

Panxo destaca pel seu fort compromís social i polític, plasmant-ho tant en les seues lletres com en diversos actes de suport a múltiples causes. És també un reconegut seguidor del Llevant UD i sovint se'l pot veure per l'estado Ciutat de València.

El Pregó de les Falles de Gandia serà dissabte que ve, 1 de febrer, i també eixe dia es celebra la tradicional Crida, amb la que les Falleres Majors de la ciutat i l'alcalde conviden a tota la ciutadania a gaudir de la festa.