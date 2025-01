Trump y nuestros votos

¡Vaya comienzo de año! Esto viene cargadito.

Me pregunto por qué un señor iracundo, fanático y agrio como una naranja borde, es presidente, ¡por segunda vez! de los Estados Unidos de América y la respuesta no la busco solo en un mero recuento de votos sino en el porqué de esos votos.

Ya hace tiempo que se veía venir que la extrema derecha había llegado para quedarse (Trump, Orban, Milei, Meloni...) y es curioso que viéndolo venir no hayamos podido evitarlo. El desinterés o la desafección por la política se ha instalado entre nosotros. Frases como “todos los políticos son iguales”, “solo les interesa el poder” o “son unos mentirosos” se oyen en cualquier corrillo o te las dicen, porque sí, en la caja del supermercado mientras pagas el aceite.

No es cierto que todos los políticos son iguales (hay unos más iguales que otros), que solo les interese el poder es más probable, y que sean mentirosos pues sí, podría ser, pero está claro hacia qué lado escoran los que más mienten. Y entre las mentiras de unos y la quietud de otros estamos nosotros, perplejos y sin saber hacia donde tenemos que mirar. Está claro que tenemos nuestra ideología y según ella votamos, pero nuestro pensamiento es cada vez menos firme porque entre los bulos que se difunden para hacernos dudar y la aparente inacción de la izquierda para hacerles frente, andamos como pollo sin cabeza. Ya no creemos en nada y eso nos hace manejables. Constantemente leemos en redes sociales mensajes falsos o cargados de odio que nos generan miedo. Y una sociedad atemorizada y llena de dudas es un terreno perfecto para sembrar una dictadura.

Como no confiamos en nadie nos da igual votar, o no, sin tener en cuenta que la abstención casi siempre da el poder a quien más daño puede hacernos. Se vota al que más fuerte habla, se vota la fuerza y no la razón, se confía en personajes histriónicos que son capaces de convencer de que “ellos sí que lo arreglarán todo”, personajes que prometen hacer un país grande otra vez aunque los ciudadanos sean más pequeños, líderes de otro tiempo diciendo que “el que pueda hacer que haga” o señores que desprecian a niños migrantes, que niegan la violencia de género y el cambio climático y mientras tanto debaten en comidas de “trabajo” en lugar de permanecer donde está todo el trabajo por hacer. Hay muchos más ejemplos: homofobia, supresión del aborto, deportación de emigrantes, supremacismo y desmantelamiento de los servicios públicos… Ni McCarthy hubiera soñado una sociedad así.

Pero lo peor de todo es que nosotros callamos y aceptamos porque creemos que nada se puede hacer y eso es, justo, lo que quieren y han conseguido: que con todo este barullo ya no creamos en nada y traguemos con cualquier mentira que nos digan. Nuestros políticos, los de aquí, los cercanos, tampoco nos lo están poniendo fácil y ante este escenario es normal que bajemos los brazos y dejemos hacer, no importa a quien, a alguien, al que haga algo, a quien sea capaz de convencernos de que solo él puede solucionar todos nuestros problemas.

Pues eso… como ya no creemos en nadie convertimos en líder al que más grita aunque vaya en contra de nuestros derechos porque parece que ya no tenemos dónde agarrarnos, buscamos seguridad y parece que solo podemos encontrarla en excéntricas y disparatadas promesas.

Nos hace falta ya creer y dejar de practicar el absentismo, evitar decir esa maldita frase de “es lo que hay” porque si abandonamos esa especie de resignación que estamos adoptando es posible que “lo que hay” pueda mejorar.

Con nuestra apatía, indolencia y sumisión favorecemos que nos gobierne la estupidez, la intolerancia y la ignorancia.

Porque, ¿y si, sin darnos cuenta, todos hemos votado a Trump?