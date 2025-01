La obra mal hecha que la insistencia de Xeresa ha conseguido corregir

Podría decirse que, después de mucho insistir, el Ayuntamiento de Xeresa ha conseguido que una obra que se hizo mal sea corregida y cumpla con las funciones para la que fue diseñada. La obra en concreto es el puente que cruza la vía férrea hacia el llamado Caminàs, que cruza el marjal, y el déficit que tenía es que ese vial ni tiene un carril ciclopeatonal, como siempre ha exigido el ayuntamiento, y ni siquiera arcenes, lo que convierte el paso de peatones y ciclistas en una acción de riesgo.

Ahora, ante la permanente petición de la alcaldesa, Anabel Peiró, se han conseguido 300.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la construcción de esa vía ciclopeatonal, y además 51.000 euros más de la Diputación de Valencia, mediante el Programa Reacciona, para completar el presupuesto. La alcaldesa Peiró indica que gestionó la ayuda económica en las dos administraciones públicas y así poder cubrir al 100% los gastos de la vía ciclopeatonal tan demandada y necesaria.

Las obras comenzaron la pasada semana y tienen un plazo de ejecución de seis meses, lo que augura que, para el verano, el carril ciclopeatonal del puente que comunica Xeresa con el marjal ya estará operativo. Los trabajos consisten en levantar una plataforma paralela al puente, sobre la que podrán circular bicicletas y viandantes con total seguridad.

El puente sobre el que se han iniciado las obras. / Levante-EMV

La historia de "lo mal hecho" se prolonga al año 2016, cuando el entonces Ministerio de Fomento diseñó el puente que incluía, a petición del ayuntamiento, los carriles ciclopeatonales. Aun así, la alcaldesa señala que, bajo el Gobierno del PP, se aprobó el puente sin ese vial. Las obras fueron adjudicadas por 1,2 millones de euros, con una baja del 40% respecto al presupuesto de licitación, y llegaron a paralizarse en varias ocasiones, hasta el punto de poner en peligro su ejecución. El primer problema apareció con la renuncia de la empresa adjudicataria poco después de iniciar los trabajos. Después fue asumida por una segunda empresa por el mismo importe. El segundo problema vino con la exigencia de modificación del proyecto, ya retomada la obra, por parte de la Demarcación de Carreteras del mismo Ministerio de Fomento. A pesar de todo, la obra se salvó, pero sin el carril bici que pedía el ayuntamiento.

La alcaldesa, sin embargo, no se olvidó de esa deuda y siempre reivindicó la obra completa, toda vez que por ese puente no solo cruzan ciclistas o caminantes en busca de ocio o deporte, sino también muchos vecinos de Xeresa que son agricultores y que tienen tierras al otro lado de la vía del tren. Desde hace cinco años Anabel Peiró peleó el proyecto, que, finalmente, se ha conseguido. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha logrado fondos Next Generation y la Diputación de València ha puesto el resto, de manera que al consistorio no le ha costado dinero.

La alcaldesa destaca que ha sido "una tarea de eficiencia y coherencia del Gobierno de Compromís per Xeresa" y que, gracias a no desistir, "se han conseguido los recursos económicos de otras administraciones en beneficio del pueblo, en este caso para realizar esta infraestructura tan importante y fundamental para Xeresa".

Augurando posibles molestias durante los próximos seis meses, Anabel Peiró pide paciencia porque en algunos momentos no se podrá circular por el puente y no hay otro paso que permita cruzar la vía férrea entre Xeresa y el marjal. La normalidad regresará dentro de seis meses, cuando, por fin, la obra mal hecha quedará corregida.