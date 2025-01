Y tras cuatro meses y medio de preparación, llega el día del debut

Cuatro meses y medio después de iniciar los entrenamientos allá por el 16 de septiembre del pasado año, llega el día del debut en la nueva temporada 2025. Quique Llopis se estrena este viernes, 31 de enero, en el Meeting Miramas (Francia) Métropole de categoría Plata (Indoor Tour Silver World Athletics).

El atleta de Bellreguard corre en esta población próxima a Marsella, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, de Francia, donde vuelve a centrar su punto de partida como ya lo fue hace justo un año. En 2024 fue segundo con un crono de 7,61, entonces marca mínima para el Mundial "indoor".

La reunión internacional contempla la carrera de los 60 metros vallas con un gran cartel, en el que únicamente hay tres atletas con mejor marca que el deportista olímpico del Team Adidas. Llopis atesora un mejor registro personal de 7 segundos y 48 centésimas, que és récord de España en pista cubierta que comparte con Orlando Ortega, y solo el suizo Jason Joseph (7,41) y los franceses Wilhem Belocian (7,42) y Pascal Martinot-Lagarde (7,45) han sido más rápidos en alguna ocasión.

En el mismo Meeting de Miramas también competirán otros tres españoles: Kevin Sánchez (7,68), atleta al que también dirige y prepara el técnico gandiense, Toni Puig, además de Daniel Cisneros (7,64) y Dani Castilla (7,74).

A esta primera carrera del nuevo curso y, lógicamente, de la campaña invernal bajo techo (indoor), Quique Llopis, llega "con muchas ganas de competir. La preparación ha ido bien y afortunadamente no he tenido ningún problema de lesiones. Me encuentro muy bien".

El subcampeón de Europa de los 100 metros vallas en 2024 entiende que "haber realizado dos concentraciones para entrenar en Tenerife durante esta campaña invernal ha sido muy positivo. Hemos podido prepararnos muy bien con un clima ideal".

El grupo de Toni Puig, en la concentración de Tenerife / Levante-EMV

El objetivo en este primer "test", según el 4º clasificado en los Juegos Olímpicos de París y en el Mundial de Glasgow de pista cubierta de 2024, "es encontrar buenas sensaciones y sentirme competitivo, después de tantos meses sin disputar una carrera".

El doble campeón de España en 60 y 110 vallas ha viajado a Francia junto a su entrenador, Toni Puig, hecho que considera "muy importante que esté conmigo en esta primera competición". También les acompaña el castellonense Kevin Sánchez.

El 2025 está lleno de nuevos retos para Llopis, entre ellos los Campeonatos de Europa (Países Bajos, del 6 al 9 de marzo) y del Mundo en Nankín (China) entre el 21 y el 23 de marzo, que son sus grandes metas este invierno sin olvidar el deseo de mejorar sus actuaciones del inolvidable año pasado e intentar establecer nuevos récords de España