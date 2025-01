La Liga en Segunda FFCV llega al final de la primera vuelta con el CF Simat de líder

El CF Simat "A" que dirige el técnico y ex futbolista, José Jaime, es el líder del grupo sexto de la Liga de fútbol amateur en Segunda FFCV al final de la primera vuelta.

Los simateros cierran los 15 partidos disputados hasta ahora con 31 puntos merced a un balance de 9 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas, 30 goles a favor y 9 en contra.

El club de la Valldigna cuenta con 3 puntos de ventaja sobre el segundo y tercer equipos clasificados, la UE Benifairó y el FB Teulada-Moraira, 4 con relación al Daimús CF y 5 sobre la UD Oliva.

En la 16ª y primera fecha de la segunda vuelta del campeonato, el líder visita el campo del colista CD Dénia "B" en un choque teóricamente asequible.

Sus rivales directos juegan así: UE Benifairó vs Real de Gandia CF; FB Teulada-Moraira vs Safor CF Gandia "A"; Gorgos CF vs Daimús CF y UD Oliva vs CF Cullera.