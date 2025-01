Este es el municipio más rentable de la Safor para invertir en vivienda

"Busco piso para comprar. No importa el estado". Así rezan varios carteles, acompañados de un número de teléfono, colgados por las calles. La vivienda se ha convertido en una cuestión capital en todas partes. Hay poca disponible, apenas se construyen edificios nuevos y, por eso, las que quedan libres se están alquilando o vendiendo a precio de oro y no son pocos los que ahí han visto un filón.

Quien tiene dinero para invertir busca esos "chollos" que puedan ser sometidos a una reforma para ponerlos rápidamente en el mercado de alquiler, a sabiendas que tendrán inquilinos en pocos días. Esos ingresos les permitirá recuperar la inversión en poco tiempo.

Con todo, después de muchos años de liderazgo absoluto de la capital comarcal en esa cuestión (también a nivel nacional), Tavernes de la Valldigna se ha convertido en el municipio con mayor rentabilidad de la Safor cuando se pone en alquiler una vivienda. El municipio se sitúa en el 10,2%, junto a otro grupo de ciudades que supera el 10% como son El Ejigdo, San Javier, Mazarrón o la vecina Sueca. Todas ellas se sitúan muy por encima de la media española que se sitúa en el 6,7% y también de la Comunitat Valenciana, que es del 7,3%, la tercera autonomía más rentable.

Así, una persona que adquiera ahora una vivienda en Tavernes y la ponga en alquiler recuperará su inversión en unos diez años, teniendo en cuenta, eso sí, que no surjan otros factores que puedan hacer que la situación inmobiliaria varía de forma abrupta.

Son los datos que ofrece el portal inmobiliario Fotocasa, donde el municipio vallero supera en rentabilidad a barrios importantes de Madrid como Puente de Vallecas, que registra un 9,8%, Usera (8,6%) o Carabanchel (8,1%) y también de Barcelona, donde el distrito de Nou Barris registra un 8,7% y la zona de Sants-Montjuïc un 6,5%. No aparece en el listado, en cambio, Gandia, que el año pasado, por ejemplo, superaba el 10,7% situándose como la ciudad más rentable de España.

Esta situación se debe, según apunta el portal, al incremento del precio de la vivienda (8,4% más que el año anterior a nivel global), lo que hace que invertir resulte menos rentable.

En cambio, Fotocasa sitúa a Tavernes en 2024 como "una de las ciudades españolas con mayor rentabilidad", según señana en su comunicado.

En esta situación, evidentemente, también tiene mucho que ver el hecho de que Tavernes sea un municipio costero y turístico. De hecho, la inmensa mayoría de las viviendas que se pueden encontrar para comprar en los portales inmobiliarias en este municipio están situadas en la playa.

El precio del alquier, por otra parte, ya supera los 500 euros de media al mes (en algunos casos llegan a los 800 incluso), aunque lo cierto es que hay poca oferta y la mayoría se concentra en la playa.

En Tavernes pueblo hace años, además, que no se construye un edificio nuevo, prácticamente desde que a principios de la década de los 2000 se levantó la urbanización Vergeret, mientras que en la playa el último se levantó entre 2007 y 2008, por lo que la oferta es cada vez más escasa después de que los pisos que se quedaron vacíos y sin vender durante la crisis hayan ido encontrando compradores.

Dos edificios en venta

En todo caso, el municipio sí tiene posibilidades. En primer lugar porque hay sectores por desarrollar y en segundo porque hay dos edificios en el casco urbano que permitirían ampliar la oferta. Uno está prácticamente acabado y está a la venta en plataforma inmobiliarias por casi 899.000 euros. Se encuentra ubicado en el parque del Cantalot, en la zona noroeste de la localidad, y el propio ayuntamiento, en anteriores legislatures, le echó el ojo y le ofreció a la Generalitat su adquisición para ofrecerlo como viviendas tuteladas. También tiene un bajo comercial.

El otro se encuentra en la calle Barranc y está sin acabar. De hecho, solo cuenta con la estructura pero hace años que está parado. Está a la venta por casi 157.000 euros, aunque aún falta bastante para acabarlo.