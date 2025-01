Pep Gimeno ompli l'Auditori de la Font d'en Carròs amb ‘Les veus secretes’

Pep Gimeno ’Botifarra’ reprenia diumenge passat a la Font d'en Carròs la gira ‘Les veus secretes’. El nou espectacle impulsat per l'àrea d'Igualtat que dirigix la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, té com a objectiu destacar el paper que juguen les dones en la conservació de la música tradicional i la cultura valencianes. Al voltant de 255 persones van omplir al complet l'auditori de la Font d'en Carròs i van recitar amb el cantaor algunes de les peces destacades del repertori popular valencià. A més, durant el concert es van projectar vídeos que expliquen les cançons interpretades per Botifarra.

La vicepresidenta Enguix explica que “és un orgull veure com l’espectacle està recorrent el territori valencià i comprovar la gran acollida que té cada actuació. És una clara demostració de la importància de la conservació de la nostra cultura a través de les nostres mares i iaies. Gràcies a elles conservem part de la nostra música més tradicional i és just reconèixer-ho”, assenyala.

L'espectacle ‘Les veus secretes’ està dividit en quatre actes que, en paraules de Pep Gimeno Botifarra durant la presentació de la gira, “poden ser les estacions, però també el pas del temps”. El cantaor exposava també que “l'acompanyament audiovisual ha sigut un gran treball de Barret Films, amb les veus de les dones, la seua presència i testimonis de persones joves, hereues d'esta tradició”.

El projecte, que va començar la seua gira el passat 14 de desembre a l'Auditori d'Olocau, ha visitat ja Bicorb, Massalfassar, Turís i Aielo de Malferit. La programació es reprendrá

en el centre cultural Mario Monreal de Sagunt, el dissabte 8 de febrer; continuarà a l'Auditori Monterrey de La Pobla Llarga, el divendres 14; i també en el centre cultural Papa Calixt III de Canals, el divendres 28. La ruta musical de Pep Gimeno i la Diputació continuarà el dissabte 1 de març a la Casa de la Cultura d'Albalat de la Ribera; el diumenge 9 de març al Cinema Teatre Ricardo Cebolla de Corbera; el divendres 21 de març a la casa de cultura Alcalde José Blay Espí del Real de Gandia; i el divendres 28 de març en el Centre Cívic de Barxeta.