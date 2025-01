Els líders de la Lliga CaixaBank juguen a sa casa de Xeraco

La Lliga CaixaBank de raspall masculí arriba este dilluns, 3 de febrer al Trinquet Municipal de Xeraco amb un autèntic partidàs en la categoria Pro 1.

S'enfronten dos dels equips favorits. Per una banda, el trio líder invicte del campionat fins ara, l'Ajuntament de Xeraco (Vicent, Canari i Ibiza). Per una altra, els tercers classificats Ian, Tonet IV i Marc O. (Ajuntamet del Genovés). La partida és a les 18.30 hores.

La jornada de dilluns s'encetarà a les 17 hores amb un encontre de la Lliga Pro 2 de raspall masculí en la qual Boronat i Ferrando (Ajuntament de Canals) juguen contra Diari i Rafa G. (Ajuntament de Gavarda-CPV Gavarda)

També al Trinquet d'Oliva es juga la Lliga CaixaBank de raspall masculí, en este cas, amb una partida Pro 2: Feo i Alejandro (Ajuntament la Llosa de Ranes) davant David i Verdú (Ajuntament de Xeraco). Això serà dimarts 4 de febrer.

Però el cap de setmana en la comarca també inclou dos jornades de competició de caràcter ordinari al Trinquet de Bellreguard. Dissabte 1 de febrer a les 17 hores juguen Sergi i Rafa vs Puig i Cris i, a continuació, David i Ferrando contra Raulet i Marc. Diumenge dia 2 a la mateixa hora hi haurà una primera partida de juvenils i, després, Ramón i Verdú vs Bonillo i Terrades.