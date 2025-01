UE Tavernes vs CF Gandia, favoritismo frente a factor sorpresa

El Municipal d'Esports de Tavernes de la Valldigna acoge a las 17 horas de este sábado, 1 de febrero, el segundo derbi comarcal de la temporada de fútbol amateur en la Lliga À Punt Comunitat. El equipo local, líder del grupo sur, recibe un CF Gandia al alza que buscará la sorpresa en su pelea por la permanencia.

A tenor de la trayectoria y la clasificación de ambos conjuntos, la UE Tavernes es favorito, pero la rivalidad y las ganas del equipo gandiense, sobre todo por quitarse el mal sabor de boca del partido de la primera vuelta, rodean de incertidumbre este encuentro.

El míster vallero, Edu Palomares "Tomaca" ha sido claro y contundente. Advierte a sus jugadores que no quiere confianzas ni relajación ante un rival "cuyo entrenador nos conoce bien y vendrá a muerte a puntuar para salir del sitio que ocupa. El CF Gandia no es el mismo equipo de la primera vuelta y nosotros no queremos perder puntos ante nuestra afición".

Por su parte, el técnico gandiense Diego Miñana, destaca que "visitamos el campo del líder, un equipo que está haciendo las cosas muy bien y para nosotros es una prueba importante para calibrar nuestro potencial, para saber cómo estamos. Tenemos ilusión de competir, hacer un buen partido y sacar algo positivo. Podemos decir que es un partido en el que no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar".

En el derbi de la primera vuelta disputado en el mes de septiembre de 2024 en el Estadio Guillermo Olagüe, la UE Tavernes se impuso por un contundente 1-6 ante un CF Gandia que estaba en periodo de formación después de no haber realizado la pretemporada.

El derbi propiciará que se registre una buena entrada de público en el Municipal como ya ocurrió en el partido de ida. El Tavernes ha puesto en marcha una campaña de pases para la segunda vuelta a 30 €.