El CR Inter Alpesa "A" sigue con paso firme en la Liga de 1ª Territorial

Suma y sigue. El Club de Rugby Inter Alpesa "A" sigue a paso firme en la primera posición de la tabla en 1ª Territorial para encarar los "play-off" de ascenso a División de Honor B Nacional, después de ganar al CR Albacete por 48 a 5 en el campo del Vergeret este pasado domingo.

El equipo "interpobles" se impuso con claridad a un combativo rival, que en ningún momento bajo los brazos y compitió con garra hasta el pitido final.

Los locales salieron como es habitual muy concentrados, sabedores de lo duro que se presentaba el partido y, con un juego vertiginoso de duras penetraciones de la delantera y una línea veloz y ordenada, conseguían con ensayos de Juan Cruz en dos ocasiones dos ensayos más de Matías Nicolás Vázquez y otro de Eric Jaime con transformaciones de José Francisco Valiente y de Juan Cruz. Se llegaba al descanso con un resultado favorable de 29 a 0.

El técnico Edu Calatayud fue realizando cambios, que no bajaban el dominio de los locales, y Juan Cruz, ampliaba el marcador. Pero el Albacete forzó la máquina y después de una larga jugada de ataque conseguía un meritorio ensayo. No pudieron conseguir más porque la defensa del Inter Alpesa "A" era casi infranqueable. Todavía conseguirían los locales dos ensayos más de Eric Jaime y de Juan Manuel Cerveró transformados por Matías y por Guillermo Ahuir, dejando el marcador 48 a 5.

El Inter Alpesa "A" espera el próximo sábado la visita del Akra Bárbara de Alicante que está segundo en la clasificación a 4 puntos. Sin duda, será el partido de la jornada, ya que si se consigue el triunfo se dará un paso de gigante para llegar primero a los "play-off" con la ventaja de jugar en casa.