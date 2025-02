Oliva presenta a los cargos de las Fiestas de Moros i Cristians 2025

La Federació de Moros i Cristians de Oliva realizó el acto oficial de presentación de cargos en el Centre Polivalent con la presencia de las Filades Capitanes del 2025, Jaume I y Tuàreg, que recibieron el testigo de sus antecesores, Contrabandistes y Moriscos. El acto, muy emotivo, contó con la presencia el diputado en les Corts, Jesús Pla, la alcaldesa, Yolanda Pastor, y el edil de fiestas Álvaro Sánchez, entre otros miembros de la corporación y de las asociaciones locales.

El capitán cristiano, Josep Parra Mestre, está vinculado desde los cinco años a la Filà Jaume I, aunque al año ya había desfilado con los Tuàreg sobre una carroza. En 2001 vivió de cerca el ejercicio festero con su padre, Pepe Parra, como embajador. Reconoció que será un momento especial cuando desfile sobre la carroza con su mujer y dos hijos, “y no puedo imaginarme tener mejor embajador al lado que mi hermano”. Recordó a su padre, a Majo y Sonia, “que comenzaron también esta aventura y que por desgracia ya no están con nosotros”, recibiendo un gran aplauso. “Espero estar a la altura de todos los cargos que me han precedido”, añadió, porque “es un orgullo ser capitán cristiano en el mejor lugar soñado, los Moros i Cristians d’Oliva”.

Por su parte el capitán moro, Fernando Arnal Gutiérrez, es “una figura clave” en su filada Tuàreg, proveniente de una familia de amplia tradición festera y festero desde siempre. Dijo “es una noche que no se olvida nunca. No me hubiera imaginado cuánto de emocionante sería estar aquí delante de todos vosotros como capitán del bando moro”. Recordó que era “un sueño hecho realidad” y que“me habéis transmitido los valores de hermandad, tradición y pasión que congregan no sólo los Tuàregs sino toda la fiesta de Moros y Cristianos de Oliva. Le dijo a su embajador: “eres una persona extraordinaria y tenerte a mi lado es un lujo que nunca podré agradecerte lo suficiente” y “lo que el mar unió no lo separarán los cristianos”.

El embajador moro, Alejandro Forrat Esteve, desde el año 2014-15 está en la Filà Tuàreg. Primero estuvo desde 2010 en la Filà Moriscos con su mujer Elena y ahora en la Filà Tuàreg empujado por su amigo personal y capitán, Fernando Arnal. Apasionado del mar y la cocina, recoció que “nunca habría imaginado ocupar este cargo, y lo asumo con orgullo y emoción”.

El embajador cristiano, Carlos Parra Mestre, desde pequeño en la Filà Jaume I, reconoció estar muy emocionado y agradeció “a las personas que me han hecho el fester que soy”, en especial a sus padres por introducirle en la filà Jaume I, a su hermano, “a quién mejor para compartir capitanía”.

Mar Pla Parra fue presentada como abanderada de la Federació de Moros i Cristians. Es hija, nieta y sobrina de festeros. Nació en 2011 y forma parte de la Filà Jaume I desde siempre. Bajó Loygorri antes de cumplir un año con su madre en la carroza y en 2018 fue “cap d’esquadra” de “Les Dametes”. Además, no dudó en ser la abanderada de la Federació en un año especial para ella, acompañando a sus tíos Josep y Carlos.

Finalmente, tras homenajear a Óscar Prieto por su presidencia festera, el nuevo presidente de la Federació de Moros i Cristians d’Oliva, Lluís Gregori, señaló que “es un honor y una inmensa alegría dirigirme a todos vosotros como presidente. Esta noche marca el inicio de una nueva etapa llena de retos, responsabilidades e ilusiones”. Reconoció el trabajo incansable y la colaboración de la junta anterior encabezada por Prieto. “Vuestro legado será un aliciente para nosotros”. Dijo que su decisión la tomó con el corazón “porque nuestra fiesta es una parte fundamental de nuestra identidad como pueblo”. Abogó por trabajar unidos “para garantizar que siga creciendo con el apoyo de instituciones públicas, la sociedad civil y sobre todo de la gente”.

Este año se cumple el inicio del 50 Aniversario de las primeras escuadras del Gremi de Metall que dio paso a la tercera etapa festera. Concluyó diciendo que “nos espera un año inolvidable”, “trabajaremos para que las futuras generaciones tengan la misma intensidad que nosotros. Ello implica innovar, escuchar las nuevas ideas y garantizar que la fiesta será inclusiva y sostenible sin que pierda nunca su esencia”. Porque las fiestas de Moros i Cristianos de Oliva “si no son las mejores fiestas del mundo, seguro que lo serán”.