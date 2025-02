La UE Tavernes ya tiene rival en La Nostra Copa en una semana crucial

La UE Tavernes vuelve a estar inmerso en una sucesión de partidos importantes que pueden marcar el futuro del equipo en la Lliga À Punt, pero también en La Nostra Copa. Y es que en una semana debe viajar a Novelda y a Alicante y recibir en casa al Torrevieja.

Jugará tres partidos, cada cual más complicado viendo el potencial de los rivales con un factor a añadir, que es la gran cantidad de kilómetros que los jugadores, cuerpo técnico, directiva y seguidores tendrán que realizar en apenas ocho días.

El primer encuentro de la serie es de la Lliga À Punt. Es este sábado, 8 de febrero, en Novelda, con unos 312 km de ida y vuelta.

El segundo desplazamiento seguido es hasta Alicante el miércoles día 12 para enfrentarse al CD Betis Florida de Primera FFCV en una nueva eliminatoria de La Nostra Copa a partido único. Otros 240 km más.

Para completar la semana de "Champions" se recibirá en el Municipal al Torrevieja, otro de los grandes de la Lliga À Punt. Este choque se disputará, seguramente, el domingo día 16 para no coincidir con la gran fiesta fallera de la Cabalgata del Ninot.

El presidente del club "roget", Toni Hernández, ha comentado a este periódico que "efectivamente, nos viene una semana complicada en todos los aspectos. El equipo irá en autobús a Novelda y a Alicante lo que supondrá unos mil euros de coste para el club, aparte los gastos en comida y bebida de jugadores y técnicos. Todo lo damos por bien hecho ahora que podemos disfrutar del buen momento del equipo líder con una plantilla de casa, en su mayor número de jugadores, que hay que valorar y futbolistas jóvenes que vienen empujando fuerte como algunos juveniles. A ver si sirve para que la afición que acude en buen número se anime un poco más".

El rival en La Nostra Copa es un club fundado en 1928 por un sevillano afincado en Alicante y seguidor del Betis y de ahí su nombre. Milita en el grupo cuarto de Primera FFCV, antigua Preferente, y ocupa el octavo lugar en la tabla a 7 puntos del líder Mutxamel. No será nada fácil porque es una plantilla con mucha veteranía que cuenta con jugadores con un gran historial como el "Toro" Acuña (Girona, Cádiz, etc), Pedro Sánchez (Zaragoza, Córdoba) José Manuel (Oviedo, Córdoba), todos ellos ex profesionales que, junto a algunos más, han competido en categorías superiores.

La UE Tavernes intentará superar también la que será su tercera eliminatoria (sexta del torneo), tras eliminar a la UD Oliva por 0-4 y al FB Teulada-Moraira por 1-2 en la cuarta y quinta ronda, ya que hasta entonces estuvo exento como todos los clubes que militan en la Lliga À Punt Comunitat.