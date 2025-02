La Biblioteca Central de Gandia acull dues exposicions: 'Il·lustrem un relat' i 'Boscos madurs'

La Biblioteca Central de Gandia acull estos dies dues exposicions. D'una banda, en el claustre hi ha una mostra del taller de la UPG ‘Il·lustrem un relat’, que va dirigir la monitora Carmela Mayor.

Es va emprar l’alfabet com a forma per a estructurar la narració i una tècnica de textura pintant a mà alçada jugant amb l’atzar per a la creació de micro-poemes i amb el "collage" per a la seua recreació plàstica. Fins al 14 de març.

Mostra de la UPG en el Claustre. / Àlex Oltra

D'altra banda, la primera planta Xavi Ródenas exposa en la primera planta “Boscos madurs”, amb fotografies i textos. La mostra fa un repàs per diferents boscos del Pirineu català centrant la mirada en els boscos madurs i el seu funcionament, uns grans desconeguts. Fins al 30 de març. Les dues es poden visitar en horari de dilluns a divendres de 10 h a 21 hores, i dissabte de 10 h a 13.30 hores.