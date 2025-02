La otra cara de Quique Llopis Doménech

Quique Llopis afronta este viernes su segunda competición de la temporada. Será en el Palau Velódromo Luis Puig de València con motivo del Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2025.

El evento, de categoría bronce en el calendario europeo, muestra este año su cara más solidaria, ya que la recaudación irá destinada a los afectados por la DANA. Una iniciativa a la que se suma también el deportista de Bellreguard que en la presentación de la prueba anunciaba que también contribuirá a la causa de manera personal: "voy a donar el fijo por competir en València y lo que gane en premios para los afectados por la DANA. No va a solucionar ningún dolor de los que realmente importan, es algo material, pero, si puedo ayudar, bienvenido sea. Quiero desearle muchísimo ánimo a todos los afectados, hay pérdidas irreparable. Me gustaría aportar mi granito de arena, la Federación ha trabajado mucho", afirmaba el 4º clasificado de los 110 metros vallas en los Juegos Olímpicos de París, que estuvo presente este jueves en la presentación del Gran Premio celebrada en la Fundación Trinidad Alfonso.

Para el subcampeón de Europa de los 110 metros vallas en 2024 y cuarto en el Mundial "indoor" de Glasgow también el año pasado, la cita de València es segunda de la temporada tras debutar con victoria en los 60 m.v el pasado viernes en Francia con una marca de 7.54, mínima europea y mundial, a sólo 6 centésimas del récord de España que comparte con Orlando Ortega: "esas centésimas parecen pocas, pero no son fáciles de arañar. Aún así, ojalá pueda batir el récord nacional aquí en casa, en València, aunque no es un objetivo que me marque como prioridad".

Para Llopis la pista cubierta será "una preparación" para su gran objetivo de 2025: "El Mundial de Tokio al aire libre en septiembre".

El vallista que dirige y entrena el técnico gandiense, Toni Puig, se mostró orgulloso de que València cuente con un mitin de nivel: "En España por desgracia hay muy pocos mítines importantes, a excepción del de Madrid y es algo que necesitamos. Que València se haya lanzado a subir el nivel es un puntazo para los atletas valencianos y nacionales".

Llopis corre a las 19.15 horas las semifinales del GP Internacional de València y a las 21.20 horas está programada la final.

A la presentación del Gran Premio también asistieron Mariano García, Esther Guerrero y Ana Peleteiro, tres figuras del atletismo español que serán también tres de las grandes estrellas que se darán cita en el Luis Puig.